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    Владимир Вятрович

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Флаг Украины
    Украина переименует населенные пункты в Донбассе и Крыму
    22:40 06.02.2016
    2118На металлолом. Украина против советских памятников.
    Как отметил глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, в Крыму - приоритет на возвращение исторических крымско-татарских названий. По его словам, в рамках декоммунизации в Украине снесено более 800 памятников Ленину.
    Евгений Сверстюк
    В Киеве умер украинский писатель и диссидент Сверстюк
    10:26 02.12.2014
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    Евгений Сверстюк скончался в понедельник вечером в Голосеевской больнице. О смерти писателя сообщили несколько источников в социальных сетях.
    Украинские военные. Архивное фото
    Украинская армия должна быть украинской, а армией – необязательно
    16:21 13.10.2014
    1114"Режим тишины" на Донбассе.
    Для успешного противостояния России необходимо избавиться от остатков "совка" и радикально украинизировать армию, тогда ей под силу будет "освободить Кремль и Москву".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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