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    Владимир Степанов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Российский гуманитарный конвой для Донбасса. Архивное фото
    В МЧС РФ заявили, что Запад не высказывал претензий по гумконвоям в Донбасс
    11:55 10.12.2015
    204Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    С начала АТО Россия отправила в Донбасс более 45 автоколонн с гуманитарным грузом. В ближайшие дни планируется отправка нового гумконвоя.
    Конвой с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей. Архивное фото
    МЧС РФ в декабре отправит в Донбасс минимум две гумколонны
    10:35 27.11.2015
    39Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Как сообщил замглавы МЧС РФ, в декабре Россия отправит в Донецкую и Луганскую области как минимум две гумколонны. За последние полтора года РФ направила в Донбасс более 40 гуманитарных колонн.
    Встреча контактной группы по Украине в Минске
    Обмен россиян не обсуждался контактной группой - замглавы МЧС РФ
    18:53 16.06.2015
    95Обстрелы на Донбассе
    Замглавы МЧС России Владимир Степанов, представляющий Россию в контактной подгруппе, сообщил, что обмен россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева не обсуждался.
    Переговоры по Украине в Минске. Архивное фото
    Подгруппа по гумвопросам деэскалации конфликта в Донбассе соберется 19 мая
    15:34 14.05.2015
    134Донбасс. Переговоры Путин - Керри - Лавров.
    Владимир Степанов, представляющий Россию в этой подгруппе, сообщил, что на встрече будут обсуждаться вопросы гуманитарного содействия, обмена пленными, вопросы беженцев, вопросы внутриперемещенных лиц.
    Ситуация в Мариуполе
    Дома в Мариуполе должно восстанавливать государство - юрист
    09:13 31.03.2015
    270Особый статус Донбасса
    Жителям Мариуполя посоветовали судиться с государством из-за разрушенных домов микрорайона "Восточный". Подобных случае в Украине еще не было, и есть ли шанс получить средства?
    Конвой с гуманитарной помощью от РФ
    Еще один гуманитарный конвой отправится в Донбасс в апреле - МЧС РФ
    15:14 18.03.2015
    66
    Заместитель главы МЧС России Владимир Артамонов отметил, что Донбасс нуждается, прежде всего, в продуктах, воде и строительных материалах.
    Отправка гуманитарного конвоя для юго-востока Украины
    МЧС РФ до конца месяца отправит в Донбасс еще два гумконвоя
    10:20 12.03.2015
    76Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Согласно данным, двадцать шестого марта планируется следующий, 20-й конвой. Девятнадцатая колонна отправится в следующий четверг.
    Российский гумконвой для Донбасса начал движение к границе. Архивное фото
    Россия доставила в Донбасс почти 15 тыс тонн гумпомощи - МЧС РФ
    12:25 15.01.2015
    126Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Гуманитарная помощь РФ позволила обеспечить продовольствием социально незащищенное население Донбасса, сообщил замглавы МЧС России Владимир Степанов.
    Конвой с гуманитарной помощью для жителей Донбасса
    Новая гумколонна РФ отправится в Донбасс в конце января
    10:22 15.01.2015
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    В настоящее время идет сбор гуманитарной помощи. Точный объем гумпомощи, которую доставит 12-й конвой, замглавы МЧС РФ не назвал.
    Отправка российского гуманитарного конвоя в Украину
    МЧС РФ приступило к формированию седьмого гумконвоя для Донбасса
    05:25 12.11.2014
    941Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Колонна будет формироваться в Ростовской области, как только грузы будут собраны в необходимом количестве, она отправится в Донбасс.
    Отправка очередного российского гуманитарного конвоя в Украину. Архивное фото
    МЧС РФ сформирует новый гумконвой для Донбасса к воскресенью
    10:56 11.11.2014
    55Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    По словам замглавы МЧС РФ Владимира Степанова, в РФ продолжается сбор гуманитарной помощи для востока Украины. Новый гумконвой будет седьмым по счету.
    Российская гуманитарная помощь прибыла в Донецк
    Грузовики с российской гумпомощью, уже вернулись в РФ - МЧС
    02:27 01.11.2014
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    Сотня грузовых автомобилей везла для жителей Луганской и Донецкой областей порядка 1 тысячи тонн грузов - стройматериалы, продукты питания, медицинские препараты, а также материально-технические средства для подготовки к зиме.
    Российский конвой с гуманитарной помощью юго-востоку Украины начал движение
    Россия поможет Донбассу подготовиться к зиме - МЧС РФ
    11:03 30.10.2014
    1077Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Сто грузовых автомобилей везут для жителей Луганской и Донецкой областей порядка 1 тысячи тонн грузов - это стройматериалы, продукты питания, медицинские препараты, а также материально-технические средства для подготовки к зиме.
    Конвой с гуманитарной помощью для жителей юго-востока Украины на КПП Донецк
    Таможня не имеет информации о гумгрузе из РФ, но готова его оформить
    14:28 30.09.2014
    88Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Ранее глава самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий заявил в понедельник, что в "ЛНР" ожидают прибытия следующего российского гуманитарного конвоя в октябре.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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