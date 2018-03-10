Владимир Степанов, представляющий Россию в этой подгруппе, сообщил, что на встрече будут обсуждаться вопросы гуманитарного содействия, обмена пленными, вопросы беженцев, вопросы внутриперемещенных лиц.
Сотня грузовых автомобилей везла для жителей Луганской и Донецкой областей порядка 1 тысячи тонн грузов - стройматериалы, продукты питания, медицинские препараты, а также материально-технические средства для подготовки к зиме.
Сто грузовых автомобилей везут для жителей Луганской и Донецкой областей порядка 1 тысячи тонн грузов - это стройматериалы, продукты питания, медицинские препараты, а также материально-технические средства для подготовки к зиме.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".