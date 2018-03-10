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    Владимир Стельмах

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    08:42 26.08.2015
    838Иловайский котел: кто в ответе?
    Как сообщил пресс-офицер штаба антитеррористической операции Анатолий Стельмах, значительные разрушения зафиксированы в результате продолжительных обстрелов Опытного, Авдеевки, Песок.
    Геннадий Кернес и Михаил Добкин в здании Киевского райсуда Полтавы
    Хроника 18 мая: обстрел Донецка, сорванный суд над Кернесом
    09:21 19.05.2015
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    Владимир Стельмах. Архивное фото
    Владимир Стельмах. Справка
    13:47 18.05.2015
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    Владимир Стельмах назначен главой наблюдательного совета "ПриватБанка". Ниже приводится биографическая справка.
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    Стельмах возглавил набсовет "ПриватБанка"
    13:04 18.05.2015
    913Громкие отставки и назначения в Украине
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    19:15 09.03.2018
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    17:14 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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