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    Владимир Старков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Владимир Старков
    Порошенко помиловал осужденного в Украине гражданина РФ Старкова
    10:41 01.12.2015
    1805Немирное перемирие на Донбассе.
    Осужденный в Украине на 14 лет лишения свободы россиянин был обменян на киборга Андрея "Рахмана" Гречанова. Гречанов попал в плен во время боев за Донецкий аэропорт.
    Матиос о суде над российским майором Старковым, Видео
    Матиос о суде над российским майором Старковым 
    06:55 26.09.2015
    652
    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил подробности суда над российским офицером Владимиром Старковым, ранее задержанным на пункте пропуска "Березовое" в Донецкой области.
    Владимир Старков
    Суд приговорил к 14 годам россиянина Старкова
    15:35 25.09.2015
    1810
    Как говорится в сообщении главного военныого прокурора Украины Анатолия Матиоса, Дзержинский районный суд Донецкой области приговорил к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
    Владимир Старков
    Россиянина Старкова могут обменять на украинских военнопленных - Тандит
    02:37 14.08.2015
    166Иловайский котел: кто в ответе?
    Как заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит, судьбу гражданина РФ Владимира Старкова, представившегося майором российской армии, должен решить президент Украины.
    Здание Службы безопасности Украины
    Задержанный в Украине майор Старков находится в СИЗО в Киеве - СБУ
    19:51 29.07.2015
    574Демилитаризация Донбасса
    Сейчас Владимир Старков находится в Киевском СИЗО, открыто уголовное производство по статье 258-3 (террористический акт), сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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