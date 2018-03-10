Как отмечается, направлен в суд обвинительный акт в отношении мэра Торецка Слепцова, который "обоснованно обвиняется в участии в сотрудничестве с террористами и посягательстве на территориальную целостность".
Слепцова подозревают в участии в подготовке референдума об объявлении самостоятельности ДНР в мае 2014 года. Готовится ходатайство в суд об избрании чиновнику меры пресечения в виде содержания под стражей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".