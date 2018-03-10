Два события, связанные с журналистами, работающими в зоне проведения так называемой "антитеррористической операции", произошли накануне президентских выборов и были напрямую с ними связаны, считает Владимир Скачко.
Ну вот, похоже, и начинается то, что и должно было случиться - политика новых украинских властей в области СМИ, направленная на сочетание активной и наступательной пропаганды с жесткой цензурой против "неправильных взглядов", натолкнулась на ответные меры.
"... Украинских же два мужика ведут борьбу за право стать любимым сыном гросс-мути (большой мамы) немецкого народа, фрау Ангела Меркель. И поиметь с этого ярлык на "гауляйтерство" в Украине", - считает Владимир Скачко.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".