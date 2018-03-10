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    Владимир Скачко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Пресс-конференция журналистов LifeNews Олега Сидякина и Марата Сайченко
    Убийства и аресты журналистов на Востоке - кому это нужно
    13:43 27.05.2014
    143Спецоперация на востоке Украины
    Два события, связанные с журналистами, работающими в зоне проведения так называемой "антитеррористической операции", произошли накануне президентских выборов и были напрямую с ними связаны, считает Владимир Скачко.
    Телеоператор
    Как борцы с цензурой в Украине сами стали цензорами
    10:35 04.03.2014
    237Политический кризис в Украине
    Ну вот, похоже, и начинается то, что и должно было случиться - политика новых украинских властей в области СМИ, направленная на сочетание активной и наступательной пропаганды с жесткой цензурой против "неправильных взглядов", натолкнулась на ответные меры.
    Ситуация в Киеве
    Смотрины "гауляйтеров" бессмысленны. Пока?
    18:35 18.02.2014
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    "... Украинских же два мужика ведут борьбу за право стать любимым сыном гросс-мути (большой мамы) немецкого народа, фрау Ангела Меркель. И поиметь с этого ярлык на "гауляйтерство" в Украине", - считает Владимир Скачко.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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