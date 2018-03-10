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    Владимир Сафронков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков. Архивное фото
    В РФ призвали исключить вероятность силового решения ситуации в КНДР
    23:55 05.07.2017
    152Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков подчеркнул, что "важно переломить порочную логику опасного противостояния и безотлагательно искать пути выхода на комплексное политическое урегулирования проблем Корейского полуострова".
    Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков на встрече Совета Безопасности ООН
    Кремль о речи представителя в ООН: жестко, но в интересах России
    13:27 13.04.2017
    1159Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Резкое выступления Владимира Сафронкова прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что "ничего оскорбительного сказано не было".
    Выступление Владимира Сафронкова на заседании СБ ООН. Видео
    Сафронков - Райкрофту в СБ ООН: посмотри на меня, глаза-то не отводи! 
    04:58 13.04.2017
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    По словам зампостпреда РФ в ООН Владимира Сафронкова, постпред Великобритании Мэттью Райкрофт предъявил оскорбительные требования к гарантам прекращения огня в Сирии.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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