Коллеги, поклонники и близкие люди продолжительными аплодисментами проводили композитора Владимира Шаинского в последний путь, церемония прощания завершилась в понедельник в Московском доме композиторов, передает корреспондент РИА Новости.
Гроб с телом композитора доставили в Москву в минувшую пятницу. Столь поздняя дата погребения обусловлена целым рядом факторов, в том числе с празднованием католического Рождества, сообщил замминистра культуры РФ.
Как сообщил заместитель главы Минкультуры РФ Александр Журавский, достигнута предварительная договоренность, что Владимир Шаинский будет похоронен в России после 12 января. В настоящее время этот вопрос прорабатывается.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Коллеги, поклонники и близкие люди продолжительными аплодисментами проводили композитора Владимира Шаинского в последний путь, церемония прощания завершилась в понедельник в Московском доме композиторов, передает корреспондент РИА Новости.
Коллеги, поклонники и близкие люди продолжительными аплодисментами проводили композитора Владимира Шаинского в последний путь, церемония прощания завершилась в понедельник в Московском доме композиторов, передает корреспондент РИА Новости.