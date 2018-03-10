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    Владимир Шаинский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Прощание с Владимиром Шаинским
    В Москве простились с композитором Владимиром Шаинским 
    13:03 22.01.2018
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    Коллеги, поклонники и близкие люди продолжительными аплодисментами проводили композитора Владимира Шаинского в последний путь, церемония прощания завершилась в понедельник в Московском доме композиторов, передает корреспондент РИА Новости.
    Композитор Владимир Шаинский
    В Москве простятся с композитором Владимиром Шаинским
    00:38 22.01.2018
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    Гроб с телом композитора доставили в Москву в минувшую пятницу. Столь поздняя дата погребения обусловлена целым рядом факторов, в том числе с празднованием католического Рождества, сообщил замминистра культуры РФ.
    Композитор Владимир Шаинский
    Стала известна дата прощания с Шаинским
    13:04 15.01.2018
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    Сын известного композитора сообщил, что прощание с Владимиром Шаинским, который скончался 25 декабря в больнице Сан-Диего, пройдет в Московском доме композиторов 22 января.
    Композитор Владимир Шаинский. Архивное фото
    Похороны композитора Шаинского задержат до 12 января
    17:04 28.12.2017
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    Как сообщил заместитель главы Минкультуры РФ Александр Журавский, достигнута предварительная договоренность, что Владимир Шаинский будет похоронен в России после 12 января. В настоящее время этот вопрос прорабатывается.
    Композитор Владимир Шаинский
    Стала известна причина смерти композитора Владимира Шаинского
    20:11 26.12.2017
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    Как рассказал сын композитора, Владимир Шаинский скончался после тяжелой операции, связанной с онкологическим заболеванием. Шаинский в течение шести лет страдал от рака.
    Композитор Владимир Шаинский
    Владимир Шаинский. Справка
    16:22 26.12.2017
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    Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Он был удостоен многочисленных государственных и общественных наград и премий. Композитор скончался на 93-м году жизни.
    10-й юбилейный концерт детского коллектива Непоседы в Москве
    Скончался композитор Владимир Шаинский - ТВ
    15:20 26.12.2017
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    На 92 году жизни скончался известный советский композитор, автор множества популярных детских песен, в том числе, к фильмам о Чебурашке и Крокодиле Гене.
    Композитор Владимир Шаинский
    Композитор Владимир Шаинский отмечает в субботу 90-летие
    03:30 12.12.2015
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    В конце 1940-х-1950-х годах песни, написанные Владимиром Шаинским, входили в репертуар оркестров Леонида Утесова, Эдди Рознера, Рашида Бейбутова, Ружены Сикоры, Гелены Великановой, Владимира Трошина.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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