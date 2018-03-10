Адвокату из Донецка Владимиру Оленцевичу назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы. Решение вынес Шевченковский райсуд Киева. Оно может быть обжаловано в апелляционном порядке.
В Киеве состоялось первое заседание в рамках рассмотрения дела о покушении на супругу секретаря СНБО Анну Турчинову. В зале суда в присутствии адвокатов жертва впервые после происшествия встретилась с обвиняемым Владимиром Оленцевичем.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".