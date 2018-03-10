Батальонно-тактическое учение (БТУ) морской пехоты Тихоокеанского флота с боевой стрельбой прошло с 11 по 14 октября в Хасанском районе Приморского края, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.
Несмотря на лоббирование Евросоюзом ассоциации Украины с ЕС, многие страны Европейского Союза не намерены досрочно продлевать санкции в отношении РФ. Среди глав государств Евросоюза, которые соберутся в Брюсселе в четверг, в этом вопросе выявлены разногласия.
Вице-президент США во время визита в Украину резко раскритиковал Россию по вопросам выполнения минских договоренностей и подчеркнул важность парафирования коалиционного соглашения. Вопросы предоставления военной помощи Украине не обсуждались.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".