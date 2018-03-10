наверх
10.03.201819:40
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Владимир Матвеев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Все
    • Самые читаемые
    Учения бригады морской пехоты Тихоокеанского флота
    Учения бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ 
    05:20 15.10.2016
    551
    Батальонно-тактическое учение (БТУ) морской пехоты Тихоокеанского флота с боевой стрельбой прошло с 11 по 14 октября в Хасанском районе Приморского края, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.
    Европейский союз
    Саммит ЕС. Вопрос продления санкций против РФ раскалывает Европу
    16:19 18.03.2015
    16468Новые санкции в отношении России.
    Несмотря на лоббирование Евросоюзом ассоциации Украины с ЕС, многие страны Европейского Союза не намерены досрочно продлевать санкции в отношении РФ. Среди глав государств Евросоюза, которые соберутся в Брюсселе в четверг, в этом вопросе выявлены разногласия.
    Встреча Петра Порошенко с Джо Байденом
    Визит Байдена: об оружии ни слова, коалицию и Кабмин утвердил
    10:52 23.11.2014
    1413
    Вице-президент США во время визита в Украину резко раскритиковал Россию по вопросам выполнения минских договоренностей и подчеркнул важность парафирования коалиционного соглашения. Вопросы предоставления военной помощи Украине не обсуждались.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги

    Персоны