Глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа в эфире "ГС" заявил, что заведения общепита после массового отравления суши проверяли при содействии их менеджмента, поскольку по законодательству провести проверку сложно.
Руководитель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа сказал в эфире "ГС", что в 30-40% случаев после получения жалоб от потребителей данные приходится уточнять.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".