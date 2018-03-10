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    Владимир Лапа

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Продукты питания в супермаркете. Архивное фото
    Потребслужба выяснила, что самое некачественное в супермаркетах Киева
    05:58 29.12.2017
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    По данным Госпродпотребслужбы Киева, среди продовольственных товаров наибольшее несоответствие имеют: 56% салаты; 18,6% мясо птицы; 14,1% колбасы.
    Женщина готовит пельмени. Архивное фото
    Проверить заведения общепита фактически невозможно - глава Госпродпотребслужбы
    14:29 03.07.2017
    224Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину
    Глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа в эфире "ГС" заявил, что заведения общепита после массового отравления суши проверяли при содействии их менеджмента, поскольку по законодательству провести проверку сложно.
    Владимир Лапа
    Лапа: до 40% жалоб от потребителей оформлены неправильно
    01:52 28.09.2016
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    Руководитель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа сказал в эфире "ГС", что в 30-40% случаев после получения жалоб от потребителей данные приходится уточнять.
    Хлебные поля
    Риском продажи земель является общественное восприятие вопроса – замминистра
    19:35 27.05.2015
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    По мнению замминистра агрополитики Украины Владимира Лапы, одним из риском внедрения продажи земель является общественное восприятие вопроса.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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