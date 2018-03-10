Ландик убежден, что Ефремов не случайно взял билеты в Вену: "Он понимал, что рано или поздно его задержат. Он хотел показать всей стране, что законопослушный, ходит на судебные заседания по делу 16 января, а сам собирался тихо исчезнуть".
Пресс-секретарь генпрокурора сообщила, что Владимир Ландик прибыл в четверг в генеральную прокуратуру Украины, где дал показания генеральному прокурору Юрию Луценко в присутствии следователя ГСУ спецрасследований.
Как сообщила пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган, генпрокурор приглашает народного депутаты предыдущих созывов, бывшего члена Партии регионов Владимира Ландика в главное следственное управление генпрокуратуры.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.