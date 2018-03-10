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    Владимир Ландик

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Александр Ефремов на заседании суда 1 августа
    Ландик: Ефремов организовал захват ОГА и СБУ в Луганске
    11:19 03.08.2016
    551Дело Ефремова. Первый пошел?
    Как отмечается, Ефремов отдал команду тогдашнему председателю Луганского облсовета Валерию Голенко организовать автобусы с молодыми людьми из России для захвата зданий.
    Александр Ефремов
    Прокуратура давила на Ландика в обмен на показания против Ефремова – Раимов
    22:08 01.08.2016
    687Дело Ефремова. Первый пошел?
    Политтехнолог Дмитрий Раимов в эфире "ГС" высказал мнение, почему в деле против Александра Ефремова следствие опирается на показания экс-депутата-"регионала" Владимира Ландика.
    Александр Ефремов на заседании суда 1 августа
    Александр Ефремов: короткий путь от политика до обвиняемого
    17:34 01.08.2016
    1238Дело Ефремова. Первый пошел?
    Печерский районный суд Киева рассматривает меру пресечения для бывшего народного депутата, экс-главы фракции "Партии регионов" в парламенте Александра Ефремова.
    Владимир Ландик
    Ландик сообщил, как Ефремов посягал на территориальную целостность Украины
    12:23 30.07.2016
    3485Дело Ефремова. Первый пошел?
    Ландик убежден, что Ефремов не случайно взял билеты в Вену: "Он понимал, что рано или поздно его задержат. Он хотел показать всей стране, что законопослушный, ходит на судебные заседания по делу 16 января, а сам собирался тихо исчезнуть".
    Владимир Ландик
    Депутат Ландик дал показания против экс-чиновников Украины
    18:30 02.06.2016
    488Арест Манафорта: украинский след
    Пресс-секретарь генпрокурора сообщила, что Владимир Ландик прибыл в четверг в генеральную прокуратуру Украины, где дал показания генеральному прокурору Юрию Луценко в присутствии следователя ГСУ спецрасследований.
    Генпрокуратура Украины
    Луценко пригласил в ГПУ на допрос экс-нардепа Партии регионов
    19:04 28.05.2016
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    Как сообщила пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган, генпрокурор приглашает народного депутаты предыдущих созывов, бывшего члена Партии регионов Владимира Ландика в главное следственное управление генпрокуратуры.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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