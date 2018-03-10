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Ландик убежден, что Ефремов не случайно взял билеты в Вену: "Он понимал, что рано или поздно его задержат. Он хотел показать всей стране, что законопослушный, ходит на судебные заседания по делу 16 января, а сам собирался тихо исчезнуть".