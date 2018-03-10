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    Владимир Кулишов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Украина не признает загранпаспорта, выданные в Крыму - погранслужба РФ
    09:24 28.05.2015
    969Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    По словам генерала армии РФ Владимира Кулешова, капитаны судов, которые направляются в порты Крыма, привлекаются к ответственности украинскими властями, грузовые потоки блокируются.
    КамАЗы с гуманитарной помощью из РФ на КПП на границе с Украиной
    РФ дополнительно укрепила границу с Украиной из-за ситуации в Донбассе
    09:21 28.05.2015
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    Руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов сообщил, что меры по укреплению границы осуществлялись в условиях большого потока украинских беженцев.
    Пограничники на участке украинской границы
    Погранслужба РФ планирует встречу с коллегами из Украины
    15:51 04.06.2014
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    Погранслужба России рассчитывает встретиться с коллегами из Украины на следующем заседании Совета командующих пограничными войсками государств - участников СНГ, сообщил руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
    Руководитель Погранслужбы ФСБ РФ Владимир Кулишов
    Российские пограничники отвергли обвинения Украины в провокациях
    13:43 04.06.2014
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    Глава российской пограничной службы Владимир Кулишов в среду категорически опроверг обвинения украинских коллег в дестабилизации обстановки на границе.
    Руководитель Погранслужбы ФСБ РФ Владимир Кулишов
    Украина не приняла участие в совете командующих погранвойсками СНГ
    10:12 04.06.2014
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    Представители Госпогранслужбы Украины не смогли принять участие в заседании Совета командующих пограничными войсками СНГ, сообщил в среду руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Владимир Кулишов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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