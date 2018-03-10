Погранслужба России рассчитывает встретиться с коллегами из Украины на следующем заседании Совета командующих пограничными войсками государств - участников СНГ, сообщил руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
Представители Госпогранслужбы Украины не смогли принять участие в заседании Совета командующих пограничными войсками СНГ, сообщил в среду руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Владимир Кулишов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".