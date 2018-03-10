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    Владимир Крыжановский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Учения ВСУ с ракетными стрельбами возле Крыма
    На учениях близ Крыма проведут несколько пусков ракет с работой авиации
    08:36 02.12.2016
    681Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    Владимир Крыжановский уточнил, что первый день практической фазы контрольно-летных испытаний зенитных управляемых ракет средней дальности прошел согласно плану.
    Украинская символика на форме военного. Архивное фото
    На стрельбах близ Крыма выполнена половина поставленных задач - Минобороны
    12:50 01.12.2016
    1137Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    Руководитель пресс-центре воздушного командования "Юг" отметил, что ближайшая точка, где могла пройти украинская ракета, была не менее чем за 100-130 километров от воздушного пространства Крыма.
    Министерство обороны Украины
    Украина проводит учения не ближе 30 км до воздушного пространства с Крымом
    09:04 01.12.2016
    750Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    Владимир Крыжановский подчеркнул, что если рассмотреть сектор стрельб, то можно увидеть, что самая ближайшая точка приближения к воздушному пространству Крыма составляет не меньше чем 30 километров.
    ЗРК ВСУ. Архивное фото
    Близ Крыма стартовали учения с ракетными стрельбами
    08:51 01.12.2016
    2517Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    Начальник пресс-центра Воздушного командования "Юг" Владимир Крыжановский сообщил, что учения - это контрольно-летные испытания управляемых зенитных ракет средней дальности.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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