Павел Эльянов, игравший черными, и Владимир Крамник заключили мир после 43-го хода. Лидером турнира после пяти туров является Карлсен, набравший 3,5 очка. Вашье-Лаграв, Топалов и Крамник отстают от него на 0,5 балла.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".