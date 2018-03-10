Военный комиссар Киева Владимира Кидонь уточнил, что на сегодня в органы прокуратуры поданы 15 представлений в отношении 57 учреждений в Киеве, в органы МВД подано 12 заявлений по 102 учреждениям в Киеве за препятствование проведению мобилизации.
Военный комиссар Киева Владимира Кидонь отметил, что "повестка может быть вручена в любом месте, главное чтобы она была вручена", однако вручение повестки предполагает только приход в военкомат для дальнейшей проверки.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".