наверх
10.03.201819:35
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Владимир Кидонь

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Тренировка военных и добровольцев на полигоне в Киевской области
    Военком Киева рассказал, какие предприятия препятствуют мобилизации
    16:34 24.06.2015
    1303Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Военный комиссар Киева Владимира Кидонь уточнил, что на сегодня в органы прокуратуры поданы 15 представлений в отношении 57 учреждений в Киеве, в органы МВД подано 12 заявлений по 102 учреждениям в Киеве за препятствование проведению мобилизации.
    Добровольцы. Архивное фото
    Военком: добровольцев с каждой новой волной мобилизации становится все меньше
    16:06 24.06.2015
    932Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Военный комиссар Киева Владимира Кидонь отметил, что "повестка может быть вручена в любом месте, главное чтобы она была вручена", однако вручение повестки предполагает только приход в военкомат для дальнейшей проверки.
    Министерство обороны Украины
    Со столичных предприятий изъяты более 500 авто на нужды АТО - Минобороны
    15:55 24.06.2015
    268Слабость силовиков Украины
    Правительство внесло изменения в положение о военно-транспортном долге, согласно которым военкоматам разрешается изымать автомобили для нужд Вооруженных сил Украины.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги