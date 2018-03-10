"Луганская народная республика" не обращает внимания на введение Соединенными Штатами санкций в отношении народного губернатора "ЛНР" Валерия Болотова, заявил РИА Новости в пятницу руководитель пресс-службы республики Владимир Иногородский.
Воздушная атака на центр Луганска является военным преступлением со стороны киевских властей, заявил руководитель пресс-службы самопровозглашенной "Луганской народной республики" Владимир Иногородский.
Руководство самопровозглашенной "Луганской народной республики" не пострадало в результате авианалета ВВС Украины на здание областной администрации в Луганске, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ЛНР Владимир Иногородских.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".