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    Владимир Иногородский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Глава ЛНР Валерий Болотов
    Санкции США не повлияют на работу руководителей "Луганской республики" - "ЛНР"
    18:07 20.06.2014
    992Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    "Луганская народная республика" не обращает внимания на введение Соединенными Штатами санкций в отношении народного губернатора "ЛНР" Валерия Болотова, заявил РИА Новости в пятницу руководитель пресс-службы республики Владимир Иногородский.
    Ополченец ДНР
    Власти "ЛНР" опровергли сообщение о гибели 300 ополченцев на Востоке
    10:02 20.06.2014
    887Спецоперация на востоке Украины
    Информация военных о гибели 300 ополченцев на востоке Украины не соответствует действительности, заявил руководитель пресс-службы "Луганской народной республики" Владимир Иногородский.
    Ситуация в Луганске
    Армия подтягивает тяжелую технику к Луганску - "ЛНР"
    13:59 13.06.2014
    608Боестолкновения в Луганской области
    Украинская армия подтягивает тяжелую технику к Луганску, сообщил руководитель пресс-службы "Луганской народной республики" Владимир Иногородский.
    Ситуация в Луганске
    Авианалет на Луганск является военным преступлением, заявили в "ЛНР"
    10:32 03.06.2014
    763Боестолкновения в Луганской области
    Воздушная атака на центр Луганска является военным преступлением со стороны киевских властей, заявил руководитель пресс-службы самопровозглашенной "Луганской народной республики" Владимир Иногородский.
    Луганск
    Руководство "ЛНР" не пострадало при авианалете ВВС в Луганске
    16:45 02.06.2014
    68Спецоперация на востоке Украины
    Руководство самопровозглашенной "Луганской народной республики" не пострадало в результате авианалета ВВС Украины на здание областной администрации в Луганске, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ЛНР Владимир Иногородских.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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