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    Владимир Цибулько

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    09:25 11.03.2016
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    Азаров бросил вызов Яценюку в соцсети Facebook, призвав последнего уступить ему место на два года. По мнению политолога Владимира Цибулько, возвращение Азарова невозможно, да и ненужно, ведь Яценюк — его копия.
    Николай Азаров
    Цибулько: пари Азарова - это "троллинг" Яценюка
    19:19 10.03.2016
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    Политолог Владимир Цибулько заявил, что бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предложил пари действующему премьеру Арсению Яценюку, потому что ему надо отрабатывать "кремлевский хлеб".
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    Год мэра Кличко провальный, но избиратели ему все еще доверяют — Цибулько
    08:08 27.05.2015
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    09:57 10.03.2018
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    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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