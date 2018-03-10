Уничтожение структурных подразделений, которые контролировали городское хозяйство в части инженерной инфраструктуры, оставило в расхристанном состоянии мосты и другие инженерные сооружения Киева, уверен депутат Киевсовета Владимир Бондаренко.
Несмотря на заверения политиков в том, что Украина и Россия больше не имеют точек соприкосновения, связь стран время от времени дает о себе знать. Став самой обсуждаемой в минувшие выходные, тема выборов в Госдуму РФ продолжает будоражить умы политиков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".