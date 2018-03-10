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Несмотря на заверения политиков в том, что Украина и Россия больше не имеют точек соприкосновения, связь стран время от времени дает о себе знать. Став самой обсуждаемой в минувшие выходные, тема выборов в Госдуму РФ продолжает будоражить умы политиков.