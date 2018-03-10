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    Владимир Боделан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Владимир Боделан. Архивное фото
    Суд арестовал экс-главу ГСЧС в Одесской области Боделана по делу 2 мая
    21:53 30.03.2017
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    По данным следствия, именно экс-глава управления Госслужбы Украины по ЧС в Одесской области Владимир Боделан распорядился не отправлять пожарные машины на Куликово поле до тех пор, пока он не отдаст об этом личный приказ.
    Ситуация в Одессе 2 мая 2014 года
    МВД объявило в розыск экс-начальника ГСЧС Одесской области
    19:58 30.03.2016
    173Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    Владимир Боделан был отстранен от исполнения своих обязанностей на время служебного расследования трагедии 2 мая 2014 года. Экс-чиновник числится пропавшим с 1 марта текущего года и разыскивается как подозреваемый по статье "оставление в опасности".
    Владимир Боделан
    Сын экс-мэра Одессы объявлен в розыск
    16:36 30.03.2016
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    Боделана подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 135 Уголовного кодекса Украины - "Оставление в опасности", ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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