По данным следствия, именно экс-глава управления Госслужбы Украины по ЧС в Одесской области Владимир Боделан распорядился не отправлять пожарные машины на Куликово поле до тех пор, пока он не отдаст об этом личный приказ.
Владимир Боделан был отстранен от исполнения своих обязанностей на время служебного расследования трагедии 2 мая 2014 года. Экс-чиновник числится пропавшим с 1 марта текущего года и разыскивается как подозреваемый по статье "оставление в опасности".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".