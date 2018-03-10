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Главное отличие очередной, финальной волны мобилизации от предыдущих – призывать будут тех, кто раньше в армии не служил. Впрочем, в Генштабе заверяют, что повестка – это еще не билет в АТО, а с уклонистами обещают бороться по-новому.