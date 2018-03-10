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    Вячеслав Машнов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС
    "Бандера жив?". Российский рэпер о попадании в "черный список" Киева
    07:11 16.11.2017
    694Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Рэпер Гнойный, комментируя свое попадание в список деятелей культуры из России, иронично поинтересовался у Украины, жив ли Бандера, а также добавил: "Я роняю Запад Украины".
    Российский рэпер Вячеслав Машнов (Гнойный)
    Минкультуры внесло известного российского рэпера в "черный список"
    16:04 15.11.2017
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    Перечень лиц, "создающих угрозу национальной безопасности Украины", пополнился российским рэпером Вячеславом Машновым, сообщила пресс-служба Министерства культуры.
    Рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС
    В России избили рэпера, которому запретили въезд в Украину
    03:43 07.11.2017
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    Директор музыканта Андрей Замай сообщил, что нападавшие не были похожи на "простых хулиганов" и "били профессионально". Рэпера Гнойного отвезли в поликлинику.
    Российский рэпер Вячеслав Машнов (Гнойный)
    СБУ запретила въезд в Украину российскому рэперу Гнойному
    21:38 06.10.2017
    119Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По утверждению, Служба безопасности Украинырэпер Гнойный "незаконно пересекал границу Украины" и выступал в Крыму, а также отличился резкими и оскорбительными высказываниями в адрес Украины.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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