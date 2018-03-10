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    Вячеслав Химикус

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Сергей Пашинский. Архивное фото
    Дело Пашинского и справедливость не для всех
    08:14 03.08.2017
    746Казус Пашинского: пистолет, Портнов, расследование
    Вызывающее, безответственное поведение представителей "Народного фронта" серьезно подрывает доверие к власти в целом, считает политический эксперт Ярослав Макитра.
    Раненный нардепом Сергеем Пашинским Вячеслав Химикус
    "Жертва" Пашинского о закрытии дела: его, пожалуй, еще и наградят
    02:06 03.08.2017
    470Казус Пашинского: пистолет, Портнов, расследование
    Раненный в ногу Вячеслав Химикус заявил, что ни извинений, тем более компенсаций от народного депутата Сергея Пашинского ни он, ни его семья не получали.
    Сергей Пашинский
    Зачем козе баян? Социальные медиа вновь обсуждают Пашинского
    12:46 12.01.2017
    1474Казус Пашинского: пистолет, Портнов, расследование
    Новогодняя стрельба нардепа Сергея Пашинского продолжает обрастать скандальными подробностями и витиеватыми поворотами сюжета. После лыжных каникул в Австрии народного избранника допросили в прокуратуре. Что пишут о громком деле нардепа в соцсетях?
    Сергей Пашинский
    Длинное, длинное дело. Что грозит Пашинскому и когда
    20:05 10.01.2017
    3968Казус Пашинского: пистолет, Портнов, расследование
    Спустя 10 дней после инцидента со стрельбой ранивший мужчину нардеп Сергей Пашинский впервые явился на допрос. Но и это не говорит о том, что расследование быстро завершится, и в пользу жертвы. Пашинский не раз выходил сухим из воды.
    Вячеслав Химику об инциденте с Сергеем Пашинским. Видео
    Вячеслав Химикус о начале конфликта с нардепом Пашинским 
    01:58 03.01.2017
    4114Казус Пашинского: пистолет, Портнов, расследование
    Инцидент с участием народного депутата Сергея Пашинского произошел 31 декабря. Он ранил незнакомого мужчину, а тот ударил его бутылкой по голове. Полиция квалифицировала данное происшествие как групповое хулиганство.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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