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Спустя 10 дней после инцидента со стрельбой ранивший мужчину нардеп Сергей Пашинский впервые явился на допрос. Но и это не говорит о том, что расследование быстро завершится, и в пользу жертвы. Пашинский не раз выходил сухим из воды.