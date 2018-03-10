Новогодняя стрельба нардепа Сергея Пашинского продолжает обрастать скандальными подробностями и витиеватыми поворотами сюжета. После лыжных каникул в Австрии народного избранника допросили в прокуратуре. Что пишут о громком деле нардепа в соцсетях?
Спустя 10 дней после инцидента со стрельбой ранивший мужчину нардеп Сергей Пашинский впервые явился на допрос. Но и это не говорит о том, что расследование быстро завершится, и в пользу жертвы. Пашинский не раз выходил сухим из воды.
Инцидент с участием народного депутата Сергея Пашинского произошел 31 декабря. Он ранил незнакомого мужчину, а тот ударил его бутылкой по голове. Полиция квалифицировала данное происшествие как групповое хулиганство.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".