наверх
10.03.201819:34
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Вячеслав Гайзер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Молоточек судьи
    Московский суд арестовал всех фигурантов дела о преступной группе в Коми
    22:37 20.09.2015
    165
    Согласно информации, 15 человек, в том числе глава республики Вячеслав Гайзер, отправятся в СИЗО, еще один - под домашний арест. Срок ареста у всех установлен до 18 ноября.
    Вячеслав Гайзер
    СК РФ предъявил обвинение главе Коми
    12:30 20.09.2015
    226
    В настоящее время проводятся оперативно розыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов преступной деятельности и задержание всех причастных лиц.
    Наручники
    Руководство Коми арестовано по делу об организации преступного сообщества
    03:46 20.09.2015
    190
    Следственный комитет (СК) РФ, ФСБ России и СК пресекли деятельность преступного сообщества, возглавляемого главой республики Коми Вячеславом Гайзером, его заместителем Алексеем Черновым, а также Александром Зарубиным и Валерием Веселовым.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги