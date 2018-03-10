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    Витас

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Певец Витас вызван в прокуратуру на допрос
    Витас предстанет перед судом за избиение полицейского
    19:10 09.08.2013
    9
    По данным ведомства, на стадии предварительного следствия Грачев полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судопроизводства.
    Певец Витас
    Уголовные дела в отношении Витаса объеденены в одно производство
    10:51 13.06.2013
    7
    Следствие в Москве объединило в одно производство уголовные дела в отношении певца Витаса, заявил РИА Новости в четверг официальный представитель столичного ГСУСК Сергей Стукалов.
    Продюсер певца Витаса Сергей Пудовкин
    Продюсер Витаса не пытался покончить жизнь самоубийством - адвокат
    12:42 28.05.2013
    87
    Продюсер певца Виталия Грачева, известного под псевдонимом Витас, Сергей Пудовкин попал в больницу с нервным срывом, но вены он себе не вскрывал, сообщил адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Витаса.
    Больница
    Продюсер певца Витаса пытался покончить с собой
    08:19 28.05.2013
    0
    "На службу "02" поступило сообщение от медиков, что по адресу Шмитовский проезд, 16 мужчина пытался покончить с собой, вскрыв вены. По данным медиков, это продюсер певца Витаса Сергей Пудовкин", - сказал источник.
    Певец Витас
    Витас пришел на допрос в СК по делу о насилии в отношении полицейских
    16:24 27.05.2013
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    Певец Виталий Грачев, известный под псевдонимом Витас, пришел в следственный отдел ГСУ СК по Москве, где, как ожидается, его допросят в качестве подозреваемого по делу о применении насилия в отношении полицейских.
    Певец Витас
    Суд в Москве не стал истребовать в полиции водительские права Витаса
    12:20 27.05.2013
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    Мировой судья участка номер 414 Останкинского района Москвы отказалась выяснять судьбу водительского удостоверения певца Виталия Грачева, известного под псевдонимом Витас.
    Певца Витаса вызвали на допрос в московскую полицию
    Против Витаса возбудили второе дело
    17:32 24.05.2013
    12
    Эта статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
    Певца Витаса вызвали на допрос в московскую полицию
    Защита Витаса обжаловала возбуждение дела
    18:25 23.05.2013
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    "Мы считаем возбуждение дела об угрозе убийством незаконным, поэтому оспорили его в прокуратуру. Если она нам откажет, то будем обращаться с жалобами в судебном порядке", - сказал защитник.
    Певца Витаса вызвали на допрос в московскую полицию
    Витас не отказывается от услуг своего адвоката, заявил защитник певца
    10:06 23.05.2013
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    Певец Виталий Грачев, известный как Витас, не отказывался от услуг своего защитника. Защитник подчеркнул, что по статье "угроза убийством" Витас вину не признает.
    Певец Витас
    Витас попросил прощения у сбитой им девушки и полиции
    20:46 22.05.2013
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    "...Все это произошло моей неосторожности и своей невнимательности. Такжея хочу извинится перед своей супругой и дочкой, перед своей мамочкой, которая все это видит", - сказал Витас в программе "Пусть говорят".
    Эстрадный певец Витас
    Суд в Москве рассмотрит вопрос о лишении Витаса водительских прав
    08:05 22.05.2013
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    Мировой судебный участок номер 412 Останкинского района Москвы в среду рассмотрит вопрос о лишении певца Виталия Грачева (Витаса) водительских прав за отказ от медосвидетельствования после наезда на велосипедистку.
    Эстрадный певец Витас
    Защита Витаса официально не уведомлена о возбуждении дела - адвокат
    17:20 21.05.2013
    8
    Защита Витаса официально не уведомлялась о том, что он стал подозреваемым по уголовному делу об угрозе убийством.
    Эстрадный певец Витас
    Витас получил права в Украине после того, как его лишили их в РФ
    11:17 20.05.2013
    12
    Певец Виталий Грачев, который ранее за рулем внедорожника сбил девушку на велосипеде, известный под псевдонимом Витас, получил водительское удостоверение на Украине после того, как в России его дважды лишили прав.
    Эстрадный певец Витас
    Сбитая певцом Витасом велосипедистка написала заявление в полицию
    21:59 13.05.2013
    5
    Сбитая Виталием Грачевым в Москве велосипедистка и очевидец происшествия написали заявления в полицию.
    Эстрадный певец Витас
    Полиция составила в отношении певца Витаса всего три протокола
    16:12 13.05.2013
    4
    Полиция составила всего три протокола в отношении Виталия Грачева, который, предположительно, на прошлой неделе сбил велосипедистку на ВВЦ.
    Эстрадный певец Витас
    Полиция Москвы усомнилась в подлинности прав Витаса
    13:50 13.05.2013
    5
    Полиция проверяет подлинность водительского удостоверения певца Виталия Грачева, известного под сценическим псевдонимом Витас. Очевидцы рассказали, что после ДТП водитель вышел из машины и начал размахивать оружием.
    Эстрадный певец Витас
    Певец Витас, по предварительным данным, сбил велосипедистку в Москве
    19:12 10.05.2013
    25
    Водитель иномарки сбил в пятницу вечером девушку на велосипеде на северо-востоке Москвы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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