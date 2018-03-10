Продюсер певца Виталия Грачева, известного под псевдонимом Витас, Сергей Пудовкин попал в больницу с нервным срывом, но вены он себе не вскрывал, сообщил адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Витаса.
"На службу "02" поступило сообщение от медиков, что по адресу Шмитовский проезд, 16 мужчина пытался покончить с собой, вскрыв вены. По данным медиков, это продюсер певца Витаса Сергей Пудовкин", - сказал источник.
Певец Виталий Грачев, известный под псевдонимом Витас, пришел в следственный отдел ГСУ СК по Москве, где, как ожидается, его допросят в качестве подозреваемого по делу о применении насилия в отношении полицейских.
"...Все это произошло моей неосторожности и своей невнимательности. Такжея хочу извинится перед своей супругой и дочкой, перед своей мамочкой, которая все это видит", - сказал Витас в программе "Пусть говорят".
Мировой судебный участок номер 412 Останкинского района Москвы в среду рассмотрит вопрос о лишении певца Виталия Грачева (Витаса) водительских прав за отказ от медосвидетельствования после наезда на велосипедистку.
Певец Виталий Грачев, который ранее за рулем внедорожника сбил девушку на велосипеде, известный под псевдонимом Витас, получил водительское удостоверение на Украине после того, как в России его дважды лишили прав.
Полиция проверяет подлинность водительского удостоверения певца Виталия Грачева, известного под сценическим псевдонимом Витас. Очевидцы рассказали, что после ДТП водитель вышел из машины и начал размахивать оружием.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".