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    Виталина Буткалюк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Виталина Буткалюк
    Социолог: суть пенсионной реформы - лишить граждан пенсий
    14:20 18.05.2017
    3932Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Предлагаемое Кабинетом министров Украины повышение минимального трудового стажа на 10 лет оставит большинство ныне работающих украинцев вообще без пенсий, считает социолог Виталина Буткалюк.
    Украинцы назвали виновников своей бедности. Комментарий социолога
    Украинцы определили виновных в своей бедности. Комментарий социолога 
    13:07 13.04.2017
    5094Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Научный сотрудник отдела экономической социологии Института социологии НАН Украины Виталина Буткалюк сообщила в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина, что в своей бедности украинцы винят жадность олигархов и коррупцию.
    Виталина Буткалюк
    Социолог: около 90% украинцев живут в бедности
    18:36 12.04.2017
    2500Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По мнению социологов, бедность в Украине носит массовый характер и по охвату, и по глубине проникновения. На сегодняшний день около 90% украинцев живут в бедности, поскольку тратят 62% и более своих доходов на базовые потребности.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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