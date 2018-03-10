Научный сотрудник отдела экономической социологии Института социологии НАН Украины Виталина Буткалюк сообщила в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина, что в своей бедности украинцы винят жадность олигархов и коррупцию.
По мнению социологов, бедность в Украине носит массовый характер и по охвату, и по глубине проникновения. На сегодняшний день около 90% украинцев живут в бедности, поскольку тратят 62% и более своих доходов на базовые потребности.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".