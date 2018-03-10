наверх
10.03.201819:33
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Виталий Трубаров

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Евгений Лосовский
    Злоупотребления главы ФГИ должны подтвердить свидетели - юрист
    15:55 24.11.2017
    32Новая волна приватизации в Украине
    Адвокат Евгений Лосовский заявил, что для подтверждения превышения служебных полномочий важны показания свидетелей, и неизвестно, есть ли такие по делу главы ФГИ.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Луценко заявил о подозрении главе Фонда госимущества
    14:07 23.11.2017
    378
    Как сообщил генеральный прокурор, глава ФГИ Виталий Трубаров фигурирует в деле о незаконной приватизации части здания МинАПК в 2013 году, когда он возглавлял столичное отделение Фонда госимущества.
    Одесский припортовый завод (ОПЗ). Архивное фото
    Озвучен финальный срок по продаже ОПЗ
    13:49 01.11.2017
    452Новая волна приватизации в Украине
    Исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров сообщил, что шесть месяцев ОПЗ был на регламентном ремонте. По его словам, приватизация завода будет завершена "ориентировочно весной 2018 года".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги