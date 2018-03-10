Исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров сообщил, что шесть месяцев ОПЗ был на регламентном ремонте. По его словам, приватизация завода будет завершена "ориентировочно весной 2018 года".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".