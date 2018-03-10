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    Виталий Шапран

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Национальный банк Украины
    Что мешает НБУ сбить курс доллара?
    08:23 26.01.2018
    1540Курс гривны летит в пропасть
    По мере того как сезонный фактор будет ослабляться, украинцы увидят, как рынок будет работать самостоятельно без опеки НБУ, считает член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.
    Виталий Шапран
    Эксперт рассказал, когда стабилизируется курс гривны
    14:10 15.12.2017
    3980Курс гривны летит в пропасть
    Виталий Шапран рекомендует гражданам пока не паниковать, потому что даже при незначительном падении курса гривны ситуация на рынке пока спокойная.
    Гривны, купюры
    Природа снижения курса гривны. Что сейчас, что завтра?
    10:31 08.09.2017
    1139Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    С наступлением сентября гривна продолжает свое падение. На межбанке доллар продается по 26 гривен, тогда как на наличном рынке он стоит 26,4-25,5 грн. Таким образом, доллар всего за несколько дней подорожал почти на одну гривну.
    Блокирование работы Сбербанка в Украине на улице Владимирская
    Аналитик: шансы что-то сделать со "Сбербанком" не более 1%
    14:18 15.03.2017
    1902Уход российских банков из Украины
    Политические силы пытаются организовать в Украине мини-банковский кризис, чтобы сменить главу НБУ. Ни на национализацию российских банков, ни на ФГВФЛ денег у официального Киева нет, считает финансовый аналитик Виталий Шапран.
    ПриватБанк
    Клиенты "ПриватБанка" выиграют от его национализации - аналитик
    16:18 19.12.2016
    1435Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Клиенты "ПриватБанка" от национализации учреждения только выиграют, риски банка будут снижены после аудита, и обслуживание там станет более привлекательным, говорит аналитик Виталий Шапран.
    Доллары и гривны
    После транша. Что будет в Украине с налоговой и пенсионной реформами?
    15:11 15.09.2016
    4502Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Поддержка МВФ важна, так как открывает возможность получения финансовой помощи и кредитов от международных организаций и стран-доноров, а это позволяет смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом, считает аналитик Виталий Шапран.
    Доллары
    Эксперт о курсе доллара, черном рынке обмена и отмене пенсионного сбора
    13:32 13.09.2016
    787Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    По мнению финансового аналитика Виталия Шапрана, чем быстрее откажутся от 2%-го пенсионного сбора с валютных операций, тем быстрее восстановится официальный рынок, поскольку через "черный рынок" сейчас ежемесячно проходит полмиллиарда-миллиард гривен.
    Экономика
    Ротации в Кабмине дестабилизируют экономику и влияют на гривну - эксперт
    16:43 06.02.2016
    554Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что политические скандалы провоцируют панику на рынке валют. Это заявление прокомментировал аналитик рейтингового агентства "Эксперт-Рейтинг" Виталий Шапран.
    Доллары
    Опять по 25. Курс доллара к взлету готов
    18:28 13.11.2015
    4061
    Видимость стабильности гривны закончилась вместе с избирательной кампанией по выборам в местные советы. Год назад после парламентских выборов гривна к концу декабря ослабла с 13 до 16 грн за доллар. Теперь ситуация повторяется.
    Кошелек. Архивное фото
    Бедная Украина и социальная катастрофа. Комментарий эксперта
    20:22 15.09.2015
    1079Экономический кризис
    Власти рассматривают возможность повышения зарплат и пенсий. Но правительство предлагает незначительное увеличение, а если повышение будет большим, то его "съест" инфляция, считает эксперт Виталий Шапран.
    Министерство финансов Украины
    Минфин вряд ли быстро согласится всего на 5% списания долга - Шапран
    06:57 04.08.2015
    217Украина, экономика, катастрофа
    Украине спишут часть внешнего долга частным кредиторам, однако не в размере 40%, на что изначально надеялись в Минфине, а в размере 5%. По мнению экспертов, Минфину надо добиваться большего процента списания.
    Экономика. Архивное фото
    Замедление инфляции вызвано сезонными факторами - эксперт
    15:24 17.07.2015
    138Украина, экономика, катастрофа
    Как рассказывает эксперт, в Украине инфляция летом всегда замедляется. Это связано с урожаем, изменением потребительской корзины и с тем, что на рынок выходит ряд продуктов, которые замещают те, что потребляются осенью и зимой.
    Доллары и гривны
    Битва за курс гривны развернется в сентябре - эксперт
    13:40 17.07.2015
    3827Украина, экономика, катастрофа
    По мнению главного аналитика рейтингового агентства "Эксперт-Рейтинг" Виталия Шапрана, во многом будущее украинской экономики и темпы ее роста зависят от того, насколько эффективно Минфин реструктуризирует госдолг.
    Экономика. Архивное фото
    Очередной виток инфляции уже не за горами. Мнение эксперта
    09:27 17.07.2015
    1388Украина, экономика, катастрофа
    По заявлению главы НБУ Валерии Гонтаревой, за последний месяц инфляция составила лишь полпроцента. Аналитик Виталий Шапран в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал о том, когда стоит ждать очередного скачка цен на товары и продукты питания.
    Конверт с долларами. Архивное фото
    Рост курса доллара в Украине был запрограммирован - аналитик
    02:10 13.07.2015
    8299Украина, экономика, катастрофа
    Экономический эксперт Сергей Щербина высказал мнение, что в преддверии получения очередного транша МВФ курс гривны по отношению к доллару будет продолжать снижаться.
    Нацбанк Украины
    У Нацбанка есть возможность остановить падение гривны - эксперт
    20:43 12.07.2015
    1365Украина, экономика, катастрофа
    Как отметил главный аналитик рейтингового агентства "Эксперт-Рейтинг" Виталий Шапран, если бы НБУ занялся проведением интервенций, то курс загнали бы в район 20 гривен за доллар очень быстро.
    Нацбанк Украины. Архивное фото
    Курс гривны искусственно занижен – Шапран
    09:05 12.07.2015
    4586Украина, экономика, катастрофа
    Нацбанк располагает инструментами для снижения курса национальной валюты до 20 грн за доллар, при этом ослабление гривны на межбанке выглядит достаточно спекулятивным.
    График состояния рынка. Архивное фото
    Украину ожидает инфляция и девальвация - эксперт
    05:28 06.07.2015
    3272Украина, экономика, катастрофа
    По словам эксперта, экономика Украины продолжает свое падение, падение ВВП в первом квартале на уровне 17% обнаружило проблему, что объем денежной массы в обращении остается неизменным, а производство уменьшается.
    Доллары и гривны
    Курс 22 гривны за доллар сильно завышен - эксперт
    04:16 06.07.2015
    1068Украина, экономика, катастрофа
    По словам эксперта, многие иностранцы считают курс 22 гривны за доллар завышенным. "По всем ощущениям девальвация действительно слишком большая, она не соответствует рыночным требованиям", - отмечает он.
    Гривны
    Эксперт: убытки от закона о валютных кредитах будут более 120 млрд грн
    02:04 06.07.2015
    452Скандал с законом о валютных кредитах
    По мнению эксперта, убытки, которые оценены Национальным банком в размере 100 миллиардов гривен, занижены, потому что названа номинальная сумма кредитов, выданных физическим лицам в иностранной валюте.
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