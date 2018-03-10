С наступлением сентября гривна продолжает свое падение. На межбанке доллар продается по 26 гривен, тогда как на наличном рынке он стоит 26,4-25,5 грн. Таким образом, доллар всего за несколько дней подорожал почти на одну гривну.
Политические силы пытаются организовать в Украине мини-банковский кризис, чтобы сменить главу НБУ. Ни на национализацию российских банков, ни на ФГВФЛ денег у официального Киева нет, считает финансовый аналитик Виталий Шапран.
Поддержка МВФ важна, так как открывает возможность получения финансовой помощи и кредитов от международных организаций и стран-доноров, а это позволяет смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом, считает аналитик Виталий Шапран.
По мнению финансового аналитика Виталия Шапрана, чем быстрее откажутся от 2%-го пенсионного сбора с валютных операций, тем быстрее восстановится официальный рынок, поскольку через "черный рынок" сейчас ежемесячно проходит полмиллиарда-миллиард гривен.
Видимость стабильности гривны закончилась вместе с избирательной кампанией по выборам в местные советы. Год назад после парламентских выборов гривна к концу декабря ослабла с 13 до 16 грн за доллар. Теперь ситуация повторяется.
Власти рассматривают возможность повышения зарплат и пенсий. Но правительство предлагает незначительное увеличение, а если повышение будет большим, то его "съест" инфляция, считает эксперт Виталий Шапран.
Украине спишут часть внешнего долга частным кредиторам, однако не в размере 40%, на что изначально надеялись в Минфине, а в размере 5%. По мнению экспертов, Минфину надо добиваться большего процента списания.
Как рассказывает эксперт, в Украине инфляция летом всегда замедляется. Это связано с урожаем, изменением потребительской корзины и с тем, что на рынок выходит ряд продуктов, которые замещают те, что потребляются осенью и зимой.
По мнению главного аналитика рейтингового агентства "Эксперт-Рейтинг" Виталия Шапрана, во многом будущее украинской экономики и темпы ее роста зависят от того, насколько эффективно Минфин реструктуризирует госдолг.
По заявлению главы НБУ Валерии Гонтаревой, за последний месяц инфляция составила лишь полпроцента. Аналитик Виталий Шапран в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал о том, когда стоит ждать очередного скачка цен на товары и продукты питания.
По словам эксперта, экономика Украины продолжает свое падение, падение ВВП в первом квартале на уровне 17% обнаружило проблему, что объем денежной массы в обращении остается неизменным, а производство уменьшается.
По словам эксперта, многие иностранцы считают курс 22 гривны за доллар завышенным. "По всем ощущениям девальвация действительно слишком большая, она не соответствует рыночным требованиям", - отмечает он.
По мнению эксперта, убытки, которые оценены Национальным банком в размере 100 миллиардов гривен, занижены, потому что названа номинальная сумма кредитов, выданных физическим лицам в иностранной валюте.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".