Если в период получения жилищной субсидии гражданин не платит свою долю в соответствии с доходами, действие субсидии прекращается. Но есть исключение: если человек предоставит справку о задолженности по зарплате, может не платить.
Еще в начале апреля в Украине значительно выросли тарифы на ЖКХ. В мае снова будут повышать тарифы, но пока только на воду. В Кабмине заявляют, что до конца года на субсидии для малоимущих предусмотрено 24,5 миллиарда гривен.
Минсоцполитики меняет механизм начисления субсидий, который предполагает увеличение количества льготируемых категорий населения в три раза. Однако чиновники обещают внимательно присматривать за теми, кто оформил заявку на субсидии.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".