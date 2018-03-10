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Еще в начале апреля в Украине значительно выросли тарифы на ЖКХ. В мае снова будут повышать тарифы, но пока только на воду. В Кабмине заявляют, что до конца года на субсидии для малоимущих предусмотрено 24,5 миллиарда гривен.