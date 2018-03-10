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    Виталий Музыченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Квитанция на оплату за электроэнергию
    Долги за ЖКХ субсидии не помешают – Музыченко
    17:50 18.05.2015
    10923Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Если в период получения жилищной субсидии гражданин не платит свою долю в соответствии с доходами, действие субсидии прекращается. Но есть исключение: если человек предоставит справку о задолженности по зарплате, может не платить.
    Квитанция по оплате коммунальных услуг
    Как работают субсидии на коммуналку. Рекомендации Минсоцполитики
    10:00 03.05.2015
    4913Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Еще в начале апреля в Украине значительно выросли тарифы на ЖКХ. В мае снова будут повышать тарифы, но пока только на воду. В Кабмине заявляют, что до конца года на субсидии для малоимущих предусмотрено 24,5 миллиарда гривен.
    Квитанция на оплату за электроэнергию
    Все, что нужно знать для оформления субсидии
    09:01 18.04.2015
    19993Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Минсоцполитики меняет механизм начисления субсидий, который предполагает увеличение количества льготируемых категорий населения в три раза. Однако чиновники обещают внимательно присматривать за теми, кто оформил заявку на субсидии.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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