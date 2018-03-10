Юрист Виталий Коломиец в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в Украине реально создать свободный рынок оружия, одна для этого нужно пресечь откаты в "Укроборонпроме" и его монополию в отрасли.
Эксперт Украинской ассоциации владельцев оружия, юрист Виталий Коломиец в эфире "ГС" заявил, что новая техника, представленная оборонной промышленностью Украины на очередной выставке вооружения в Киеве, требует значительной доработки.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".