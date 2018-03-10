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    Виталий Коломиец

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Виталий Коломиец
    Разрешение на оружие. Плати $500, и все будет — эксперт
    12:32 14.08.2017
    781Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    МВД "штампует" справки о прохождении курсов обращения с оружием, а реальной возможности обучиться государство не обеспечивает, считает юрист Виталий Коломиец.
    Международная выставка Оружие и безопасность
    Коломиец о монополии "Укроборонпрома" и катастрофе отрасли
    13:18 12.10.2016
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    Юрист Виталий Коломиец в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в Украине реально создать свободный рынок оружия, одна для этого нужно пресечь откаты в "Укроборонпроме" и его монополию в отрасли.
    Изготовление бронетранспортеров Дозор - Б на Львовском бронетанковом заводе
    Украинские прототипы военной техники непригодны для условий войны - эксперт
    12:37 12.10.2016
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    Эксперт Украинской ассоциации владельцев оружия, юрист Виталий Коломиец в эфире "ГС" заявил, что новая техника, представленная оборонной промышленностью Украины на очередной выставке вооружения в Киеве, требует значительной доработки.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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