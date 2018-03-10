наверх
10.03.201820:52
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Виталий Дудин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Юрист, эксперт Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин.
    Оформление сотрудников. Что, если к вам пришли с проверкой?
    14:52 05.01.2018
    1028Украина 2018: новые испытания
    Юрист Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин отмечает, что в отличие от стран-соседей, теневой сектор трудоустройства в Украине составляет 30-50%.
    Юрист, эксперт Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин.
    Долги по зарплате. Как бороться с проблемой?
    14:12 27.12.2017
    130
    Эксперт Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин подчеркнул, что суды преимущественно на стороне работников при рассмотрении дел о невыплате зарплаты.
    Юрист, эксперт Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин.
    Эксперт о проверках выплат "минималки" и штрафах для бизнеса
    15:14 27.01.2017
    1361
    Эксперт Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин рассказал, о порядке проведения проверок выплат зарплат украинцам и кому грозят огромные штрафы за неправильно оформленных или неоформленных сотрудников.
    Наручники
    Италия не выдаст украинцев, способствовавших нелегальной миграции - эксперт
    12:04 13.06.2016
    164Мигранты штурмуют ЕС
    По мнению юриста Центра социальных и трудовых исследований Виталия Дудина, Италия не выдаст украинских граждан, которых подозревают в содействии нелегальной миграции, на основании того, что украинское правосудие не слишком эффективное.
    Поиск работы
    Кому не нужно будет проходить испытательный срок. Комментарий эксперта
    12:58 19.05.2016
    546
    Юрист Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин прокомментировал принятые парламентом изменения в Трудовой кодекс, которые, по идее, должны облегчить процесс трудоустройство для ряда категорий населения.
    Трудовая книжка
    Юрист: проблема теневого трудоустройства в Украине никуда не делась
    10:09 09.09.2015
    167
    По словам Виталия Дудина, украинский бизнес не является социально ответственным. Он отметил, что законопроект, обязывающий работодателей оформлять трудовые договора с работниками, в парламенте не примут.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Все теги