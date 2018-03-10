Эксперт Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин рассказал, о порядке проведения проверок выплат зарплат украинцам и кому грозят огромные штрафы за неправильно оформленных или неоформленных сотрудников.
По мнению юриста Центра социальных и трудовых исследований Виталия Дудина, Италия не выдаст украинских граждан, которых подозревают в содействии нелегальной миграции, на основании того, что украинское правосудие не слишком эффективное.
Юрист Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин прокомментировал принятые парламентом изменения в Трудовой кодекс, которые, по идее, должны облегчить процесс трудоустройство для ряда категорий населения.
По словам Виталия Дудина, украинский бизнес не является социально ответственным. Он отметил, что законопроект, обязывающий работодателей оформлять трудовые договора с работниками, в парламенте не примут.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.