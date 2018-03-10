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    Виталий Даниленко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Виталий Кличко
    УДАР ниже пояса: Кличко и взяточник-однопартиец
    16:40 06.08.2015
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    СБУ подозревает во взяточничестве депутата Киевсовета от "УДАРа" Виталия Даниленко. По мнению политологов, скандал если и отразится на рейтингах партии, то незначительно.
    Кличко проинспектировал реконструкцию Почтовой площади
    Эксперт: взяточник из "УДАРа" не испортит рейтинг партии Кличко
    15:48 06.08.2015
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    Бывший депутат Верховной Рады Украины Анжелика Лабунская заявила о задержании депутата Киевского городского совета от партии "УДАР" Виталия Даниленко на взятке размером в 1 млн грн.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Вычеркнутые люди Донбасса, старт выборов и дефолт как факт. Оценки политолога
    11:36 06.08.2015
    3768
    Украина получила новый транш от МВФ, президент Петр Порошенко подписал закон про борьбу с контрабандой, а в Киеве на крупной взятке был задержан депутат от партии УДАР.
    Здание Киевского городского совета
    На взятке в миллион гривен задержан глава комиссии Киевсовета - экс-депутат
    16:48 05.08.2015
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    По информации Анжелики Лабунской, задержан глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам семьи, молодежи и спорта Виталий Даниленко.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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