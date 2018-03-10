В марте Украину ждут переформатирование коалиции и Кабмина, прогнозируют политологи. В то же время, будет разгораться конфликт между пытающейся "заморозить" политическую ситуацию властью, и влиятельными игроками, добивающимися перевыборов в Раду.
На местных выборах голосуют не за партию, а за человека, поэтому как раз те партии, которые на выборах в Верховную Раду не прошли, теперь получат возможность иметь своих людей на местах, заявил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.
С 4 сентября стартовала предвыборная кампания к местным выборам, запланированным на 25 октября. Допуск к участию в избирательной "гонке" получили 132 партии, условно разделенные экспертами на парламентские партии, "партии войны" и партии местных элит.
Никакой конкретики, "за все хорошее" и "против всего плохого", неприкрытая манипуляция: избирательная кампания к местным выборам в разгаре. Партии пиарятся, не гнушаясь жульничества, пустых обещаний и откровенного обмана избирателей.
Стремление обманным путем еще больше усилить свое влияние уже не раз играло с политиками злую шутку. Вопреки новому закону о выборах, призванному улучшить позиции власти на местах, в регионах собираются "прокатить" ставленников Киева.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.