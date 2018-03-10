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    Виталий Бала

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Политолог Виталий Бала
    Бала: цель ракетного скандала - отодвинуть решение по летальному оружию
    11:58 20.08.2017
    618Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    История с двигателями для ракет КНДР была искусственно смоделирована, и чем меньше в Украине будут оправдываться, тем скорее этот вопрос сойдет на нет, убежден эксперт Виталий Бала.
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    Досрочные выборы приблизят лишение нардепов неприкосновенности – Бала
    00:58 29.07.2017
    186Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала в эфире "ГС" заявил, что если лишить нынешних депутатов политического "зонта", они сразу же проголосуют за важные для страны законы.
    Нардеп Олесь Довгий
    Дело Довгого: каста в ВР не может брать на себя функции судов - политолог
    11:53 05.07.2017
    286Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Некоторые народные депутаты думают, что могут вместо судов решать, кто виноват, а кто нет, и это абсолютно ненормально, заявил в эфире Голоса Столицы политолог Виталий Бала.
    Украинский герб на здании Верховной Рады
    Парламентское большинство не хочет досрочных выборов - эксперт
    15:41 01.03.2016
    206Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    По мнению политолога, Юлия Тимошенко будет расшатывать парламент и инициировать перевыборы, и только это на данный момент может заставить представителей большинства о переформатировании коалиции.
    Флаг Украины на фоне здания Кабинета министров.
    Олигархи возвращаются. Эксперты о политическом кризисе в Украине
    09:07 01.03.2016
    3869Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    В марте Украину ждут переформатирование коалиции и Кабмина, прогнозируют политологи. В то же время, будет разгораться конфликт между пытающейся "заморозить" политическую ситуацию властью, и влиятельными игроками, добивающимися перевыборов в Раду.
    Политическая реклама в Киеве
    На выборах победят представители новосозданных партий - Бала
    22:01 01.10.2015
    279Избирательная кампания по местным выборам
    На местных выборах голосуют не за партию, а за человека, поэтому как раз те партии, которые на выборах в Верховную Раду не прошли, теперь получат возможность иметь своих людей на местах, заявил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.
    Политическая реклама в Киеве
    Бала: на выборах парламентские партии могут даже не пройти 5% барьер
    21:54 01.10.2015
    223Избирательная кампания по местным выборам
    Избиратели, по предварительным опросам, отдают предпочтение региональным партиям, сообщил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.
    Политическая реклама в Киеве
    Эксперт рассказал о нюансах политической рекламы
    13:28 01.10.2015
    118Избирательная кампания по местным выборам
    С 4 сентября стартовала предвыборная кампания к местным выборам, запланированным на 25 октября. Допуск к участию в избирательной "гонке" получили 132 партии, условно разделенные экспертами на парламентские партии, "партии войны" и партии местных элит.
    Политическая реклама в Киеве
    Обмани нас всех, если сможешь. Как украинцам врут перед выборами
    13:18 01.10.2015
    1635Избирательная кампания по местным выборам
    Никакой конкретики, "за все хорошее" и "против всего плохого", неприкрытая манипуляция: избирательная кампания к местным выборам в разгаре. Партии пиарятся, не гнушаясь жульничества, пустых обещаний и откровенного обмана избирателей.
    Голосование. Архивное фото
    На местных выборах партии-тяжеловесы останутся в проигрыше - эксперт
    05:48 13.09.2015
    393Избирательная кампания по местным выборам
    Во многих регионах результаты выборов станут для парламентских партий настоящим шоком, считает директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.
    Голосование в Чернигове
    Местные выборы: битва региональных элит и ставленников власти
    17:57 12.09.2015
    768Избирательная кампания по местным выборам
    Стремление обманным путем еще больше усилить свое влияние уже не раз играло с политиками злую шутку. Вопреки новому закону о выборах, призванному улучшить позиции власти на местах, в регионах собираются "прокатить" ставленников Киева.
    Задержание сторонников Оппозиционного блока в Харькове
    Эксперт: делать выводы о погромах в Харькове - заблаговременно
    20:09 03.08.2015
    545Харьков: оппозиции ставят блок
    Директор агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что нужно ответить на вопрос: кому это все было выгодно? И только ответив на этот вопрос, можно будет понять, кто мог быть инициатором.
    Неизвестные закидывают через разбитые окна дымовые шашки в Харькове
    Погром в Харькове и теория управляемого хаоса
    19:08 03.08.2015
    1399Харьков: оппозиции ставят блок
    В результате столкновений в Харькове открыто два уголовных производства. Специальный корреспондент Юрий Ларин в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал о последних новостях с места событий.
    Под Радой потребовали принять новое избирательное законодательство
    АТО, инфляция, тарифы ЖКХ, а тут еще и местные выборы на носу
    17:19 19.05.2015
    1820Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Выборы в местные советы могут усугубить раскол в стране: даже при условии контроля Киева над мятежными территориями Донбасса люди там на местных выборах будут голосовать "за своих".
    Александр Ефремов на заседании Верховной Рады. Архивное фото
    Генпрокуратура должна располагать фактами виновности Ефремова и других лиц
    09:53 17.02.2015
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    По словам Виталия Балы, когда будет доказательная база, станет ясно – или это преследование, как считает господин Ефремов, или это действительно реальные факты, которые можно доказать.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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