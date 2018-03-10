наверх
10.03.201819:34
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Виссарион Ким

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Виссарион Ким
    МВД подтверждает, что дело главы "Энергоатома" относится к 2008 году
    15:51 12.06.2013
    9Дело главы "Энергоатома"
    События, ставшие основанием для открытия уголовного производства против и.о. президента компании-оператора четырех действующих АЭС Украины "Энергоатома" Виссариона Кима, который судом отстранен от исполнения обязанностей, относятся к 2008 году.
    Денежные купюры и монеты разных стран
    МВД: Глава "Энергоатома" отдал свыше $125 тыс за невыполненные работы
    12:37 11.06.2013
    7Дело главы "Энергоатома"
    Работы, за которые отстраненный от должности и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Виссарион Ким перечислил коммерческой фирме свыше миллиона гривен, не только не были выполнены, но и не были нужны.
    Виссарион Ким
    Главу "Энергоатома" Кима подозревают в превышении полномочий
    11:40 11.06.2013
    16Дело главы "Энергоатома"
    "По решению следственного судьи Виссарион Ким отстранен от должности. Он отпущен под залог", - сказал представитель главного следственного управления МВД.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги