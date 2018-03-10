"У нас нет временных рамок. Президент федерации, генеральный секретарь и я обсудим этот вопрос и в спокойной обстановке примем решение, которое подойдет лучше всего для нашего футбола", - сказал дель Боске.
Сборная Нигерии показала себя серьезным соперником в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций с командой Испании, результат этой встречи мог быть более крупным, заявил Dисенте дель Боске.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".