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    Висенте дель Боске

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Евро-2016. Украина - Испания
    Сборная Украины по футболу заслуживает места на ЧЕ - дель Боске
    09:44 13.10.2015
    423В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске после матча команды со сброной Украины отметил, что чаще всего опасность исходила с флангов, где нагнетали Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка.
    Хаби Алонсо
    Трудно переоценить вклад Хаби Алонсо в испанский футбол - дель Боске
    05:39 28.08.2014
    53
    Вклад полузащитника Хаби Алонсо в испанский футбол трудно переоценить, считает главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске.
    Висенте дель Боске
    Дель Боске не будет торопиться с решением о будущем в сборной Испании
    09:11 24.06.2014
    33Чемпионат мира по футболу 2014
    "У нас нет временных рамок. Президент федерации, генеральный секретарь и я обсудим этот вопрос и в спокойной обстановке примем решение, которое подойдет лучше всего для нашего футбола", - сказал дель Боске.
    Висенте дель Боске
    Испанцы очень достойно завершили чемпионат мира - дель Боске
    22:53 23.06.2014
    73Чемпионат мира по футболу 2014
    Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске остался доволен тем, как его футболисты провели заключительный матч на чемпионате мира.
    Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске
    Болельщики не хотят, чтобы дель Боске оставался у руля сборной Испании
    10:33 20.06.2014
    43Чемпионат мира по футболу 2014
    Испанские болельщики в ходе опроса высказались за то, чтобы сборную Испании по футболу к Евро-2016 готовил новый специалист, а не действующий главный тренер Висенте дель Боске.
    Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске
    RFEF намерена оставить дель Боске у руля сборной Испании, пишут СМИ
    12:55 19.06.2014
    51Чемпионат мира по футболу 2014
    Ранее после матча с голландцами президент RFEF Анхель Мария Вильяр заявил, что "дель Боске, если он захочет, будет оставаться главным тренером сборной, что бы ни случилось".
    Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске
    Дель Боске останется у руля сборной Испании, "что бы ни случилось"
    18:48 15.06.2014
    74Чемпионат мира по футболу 2014
    Действующие чемпионы мира уступили команде Нидерландов со счетом 1:5 в своем стартовом матче на мировом первенстве. В оставшихся играх испанцам будут противостоять сборные Чили и Австралии.
    Футбол
    Тренер испанцев: Матч с Нигерией мог закончиться с большим счетом
    11:08 24.06.2013
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    Сборная Нигерии показала себя серьезным соперником в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций с командой Испании, результат этой встречи мог быть более крупным, заявил Dисенте дель Боске.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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