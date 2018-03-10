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    Виктория Талакина

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Ситуация в Станице Луганской
    Разведение сил в Станице Луганской запланировано на 28 мая
    19:03 24.05.2017
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    В самопровозглашенной ДНР сообщили, что на встрече в среду было достигнуто понимание об осуществлении разведения сил и средств на третьем пилотном участке 28 мая.
    Обмен пленными. Архивное фото
    ДНР настаивает на обмене всех идентифицированных пленных
    16:17 01.03.2017
    143Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Виктория Талакина, пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе по Украине Дениса Пушилина, отметила, что "несмотря на подготовку обмена" ключевым остается вопрос разработки и принятия закона об амнистии.
    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Названы даты встреч контактной группы по Донбассу
    10:50 29.08.2016
    1079АТО: в предчувствии военного положения.
    Помощник полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики Виктория Талакина сообщила в столице Белоруссии, что встречи в Минске назначены на 5 и 26 октября, а также на 9 и 23 ноября.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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