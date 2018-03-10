Политтехнолог Екатерина Одарченко рассказала, что в Украине можно купить уже "готовую" политическую партию. Но стоит понимать, что это незаконно, отмечает заместитель директора юридической компании "Верум Лойерс" Виктория Минаева.
Автор законопроекта о легализации проституции, народный депутат Андрей Немировский ("Воля народа") передумал доводить дело до конца и отозвал свой документ. Он объяснил, что внесение скандального законопроекта было провокационным.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".