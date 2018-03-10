наверх
10.03.201812:47
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Виктория Минаева

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Директор и старший партнер юридической компании Доверитель Виктория Минаева.
    Ликвидация налоговой: что происходит на самом деле
    14:21 08.02.2017
    1218
    Директор юридической компании "Доверитель" Виктория Минаева в эфире "ГС" заявила, что на сегодня налоговая милиция не ликвидирована и будет работать до принятия нового закона.
    Доллары
    Политтехнолог: в Украине можно купить политическую партию от 50 тысяч долларов
    12:42 26.01.2016
    231
    Политтехнолог Екатерина Одарченко рассказала, что в Украине можно купить уже "готовую" политическую партию. Но стоит понимать, что это незаконно, отмечает заместитель директора юридической компании "Верум Лойерс" Виктория Минаева.
    Гривны. Архивное фото
    Ужесточением наказания за проституцию госбюджет не наполнишь - юрист
    06:58 13.10.2015
    100
    Автор законопроекта о легализации проституции, народный депутат Андрей Немировский ("Воля народа") передумал доводить дело до конца и отозвал свой документ. Он объяснил, что внесение скандального законопроекта было провокационным.
    Проституция
    Для легализации в Украине проституции одного закона мало - эксперт
    06:36 13.10.2015
    262
    Автор законопроекта о легализации проституции, народный депутат Андрей Немировский ("Воля народа") передумал доводить дело до конца и отозвал свой документ.
    Компьютер, клавиатура, таблица
    Эксперт: фрилансеров хотят обложить 15% налогом
    20:50 25.08.2015
    444
    По мнению партнера юридической компании "Верум Лойерс" Виктории Минаевой, если фрилансеров назовут частными исполнителями – их обложат налогом в 15%.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги