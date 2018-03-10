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    Виктор Валеев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Компьютер. Архивное фото
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    08:59 13.07.2017
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    Директор Ассоциации информационных технологий Украины Виктор Валеев в эфире "ГС" разъяснил, как не попасть в неприятности и не стать жертвами мошенников в социальных сетях.
    Эксперт в сфере ІТ-технологий Виктор Валеев. Архивное фото
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
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