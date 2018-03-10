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    Виктор Сидоренко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры
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    13:40 28.10.2016
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    Кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко в эфире Голоса Столицы заявил, что при профилактике гриппа важны не только вакцинация и мытье рук, но и своевременная самоизоляция в случае эпидемии или проявления первых признаков болезни.
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    Медик: лечение в Украине ничем не хуже, чем за границей
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    Хирург, кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко рассказал, что в Киеве есть современное медицинское оборудование, которого нет даже в некоторых странах Запада.
    Пульт от телевизора. Архивное фото
    Запрет ТВ-рекламы лекарств: люди сохранят здоровье, каналы потеряют миллиарды
    13:30 28.01.2016
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    Комитет Верховной Рады по здравоохранению рекомендует запретить рекламу лекарств на телевидении. Хирург Виктор Сидоренко и продавец телерекламы Андрей Партыка прокомментировали возможный запрет на рекламу медикаментов.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
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    01:29 10.03.2018
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    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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