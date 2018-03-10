Кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко в эфире Голоса Столицы заявил, что при профилактике гриппа важны не только вакцинация и мытье рук, но и своевременная самоизоляция в случае эпидемии или проявления первых признаков болезни.
Комитет Верховной Рады по здравоохранению рекомендует запретить рекламу лекарств на телевидении. Хирург Виктор Сидоренко и продавец телерекламы Андрей Партыка прокомментировали возможный запрет на рекламу медикаментов.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".