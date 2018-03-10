В середине декабря Еврокомиссия должна озвучить свой вердикт по поводу либерализации визового режима Украины с ЕС. Эксперт Виктор Шлынчак заявил, что ЕС предъявляет к Украине больше требований, чем к другим странам, однако можно надеяться и на позитивное решение.
В Украину прибывает еврокомиссар по вопросам юстиции с целью поддержки борьбы с коррупцией. Как заявил в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт Виктор Шлынчак, европейские "ревизоры" в целом довольны ходом реформ в стране, однако изменения не могут быть быстрыми.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".