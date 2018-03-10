Дарт Алексеевич Вейдер принес губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили "букет" шампуров и мангал. По его словам, такой подарок позволит градоначальнику готовить шашлыки, не отвлекаясь от работы.
Бывшие соратники экс-президента Украины Виктора Януковича и националистические партии по итогам местных выборов получили внушительное представительство в региональных советах. Олигархи сохранили, а некоторые усилили свои позиции.
На местных выборах в Одесской области свои голоса за кандидатов идут отдавать преимущественно избиратели старшего возраста, также фиксируется много случаев нарушения избирательного законодательства, сообщает спецкор радиостанции Голос Столицы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".