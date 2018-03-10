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    Дарт Вейдер (Виктор Шевченко)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Дарт Вейдер подарил Михаилу Саакашвили мангал
    Дарт Вейдер подарил Михаилу Саакашвили мангал 
    22:01 01.04.2016
    614Саакашвили в Одессе
    Дарт Алексеевич Вейдер принес губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили "букет" шампуров и мангал. По его словам, такой подарок позволит градоначальнику готовить шашлыки, не отвлекаясь от работы.
    Американцы о выборах в Украине
    Американское телевидение шутит о выборах в Украине 
    12:05 04.11.2015
    1075Местные выборы 2015: итоги
    Сатирическая программа The Daily Show сделала сюжет о Чубакке и Дарте Вейдере, которых задержали в Одессе во время выборов в местные органы власти.
    Открытие первой в Украине Академии лидерства
    Bloomberg View: Порошенко в глухом углу, а Украину ждут феодализация и хаос
    09:46 28.10.2015
    18214Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    Бывшие соратники экс-президента Украины Виктора Януковича и националистические партии по итогам местных выборов получили внушительное представительство в региональных советах. Олигархи сохранили, а некоторые усилили свои позиции.
    Местные выборы 2015: как голосовали в Украине
    Местные выборы-2015: как голосовали в Украине 
    01:20 26.10.2015
    278Местные выборы 2015: итоги
    Фотокорреспонденты запечатлели самые интересные моменты голосования прошедших в Украине выборов в местные советы. Выборы прошли в Украине в воскресенье по новому избирательному закону.
    Чубакка привез Дарта Вейдера на выборы в Одессе
    Одесская милиция рассказала о задержании Дарта Вейдера и Чубакки
    00:37 26.10.2015
    285Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    Как сообщает ГУ МВД Украины в Одесской области, правоохранителями фиксировались подозрения подкупа избирателей и фотографирования бюллетеней, "что запрещено законом".
    Чубакка привез Дарта Вейдера на выборы в Одессе
    Одесса: селфи с бюллетенями и сорванные "звездные выборы"
    18:24 25.10.2015
    1154Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    На местных выборах в Одесской области свои голоса за кандидатов идут отдавать преимущественно избиратели старшего возраста, также фиксируется много случаев нарушения избирательного законодательства, сообщает спецкор радиостанции Голос Столицы.
    Чубакка привез Дарта Вейдера на выборы в Одессе
    Суд в Одессе оштрафовал Чубакку на 170 гривен за сопротивление властям
    17:57 25.10.2015
    1152Выборы, кандидаты - скандалы
    Ранее задержанный Чубакка должен будет оплатить штраф. Дело кандидата на пост городского головы Одессы Дарта Вейдера еще не рассматривалось.
    Задержание Чубакки в Одессе
    В Одессе полиция задержала Чубакку на избирательном участке
    12:46 25.10.2015
    1534Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    Полиция подошла и попросила у героя "Звездных войн" документы, так как посчитала его подозрительным. После этого им пришлось применить силу и доставить в отдел.
    Дарт Вейдер на выборах в Верховную Раду, 26 октября 2014
    Вейдер не смог проголосовать на выборах в Раду - СМИ
    15:56 26.10.2014
    140Выборы в парламент 2014
    Избирком аргументировал свое решение тем, что, по правилам, избиратель должен предъявить паспорт и показать лицо, а Вейдер не снял маску.
    Чубака станет новым министром здравоохранения - Дарт Вейдер
    Чубакка станет новым министром здравоохранения - Дарт Вейдер 
    05:57 12.10.2014
    1531Выборы в парламент 2014
    Чубакка станет новым министром здравоохранения и будет специализироваться на лечении простаты, заявил в эфире "Громадского ТВ" лидер Интернет партии Украины Дарт Вейдер.
    Дарт Вейдер
    Дарт Вейдер на выборах мэра занял второе место на одном из участков
    13:28 26.05.2014
    157Выборы в Украине - 2014
    Кандидат на пост мэра Одессы Дарт Вейдер на одном из избирательных участков города занял второе место, сообщается на местном портале "Думская.net".
    Дарт Вейдер презентовал свой новый рабочий кабинет
    Дарт Вейдер презентовал свой рабочий кабинет 
    12:29 22.05.2014
    137
    Кандидат в мэры Киева и Одессы Дарт Вейдер, не дожидаясь результатов выборов, презентовал в четверг, 22 мая, свой новый рабочий кабинет в столице.
    Презентация Дартолета-237
    Дарт Вейдер и Чубакка презентовали Дартолет-237 
    16:00 13.05.2014
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    В Киеве 13 мая на Оболонской набережной в Киеве презентовали Дартолет-237.
    Дарт Вейдер на Майдане Незалежности. Архивное фото
    Дарт Вейдер оспорил отказ регистрировать его кандидатом в президенты
    10:11 07.04.2014
    17Предвыборная гонка в Украине
    Представитель "Интернет-партии Украины" Дарт Вейдер оспаривает в суде отказ ЦИК регистрировать его кандидатом в президенты.
    Дарт Вейдер на Майдане Незалежности. Архивное фото
    Дарт Вейдер пойдет в суд из-за отказа в регистрации на выборах
    11:53 05.04.2014
    19Предвыборная гонка в Украине
    "Интернет-партия Украины" заявляет о намерении оспорить в суде решение ЦИК страны об отказе представителю партии Дарту Вейдеру в регистрации на выборах президента.
    Дарт Вейдер
    ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты Дарту Вейдеру
    18:35 03.04.2014
    6Предвыборная гонка в Украине
    В комиссии отметили, что СМИ сообщали о съезде "Интернет-партии Украины" в Киеве 29 марта, однако документы относительно этого съезда в ЦИК не были поданы.
    Дарт Вейдер на Майдане Незалежности. Архивное фото
    Дарт Вейдер подал документы на регистрацию кандидатом в президенты
    09:59 30.03.2014
    17Предвыборная гонка в Украине
    Замглавы "Интернет-партии Украины" Дарт Вейдер в субботу подал документы для регистрации кандидатом в президенты страны, которые состоятся 25 мая, сообщают украинские СМИ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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