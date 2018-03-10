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    Виктор Прокопеня

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Здание Сбербанка России в Киеве
    Белорусский бизнесмен отозвал заявку на покупку "дочки" "Сбербанка"
    18:58 03.08.2017
    235Уход российских банков из Украины
    Как сообщается на сайте VP Capital, компания отзывает заявку из НБУ, чтобы "сконцентрироваться на других наших планируемых инвестициях и проектах, над которыми мы работаем".
    Сбербанк России
    Белорусский бизнесмен намерен купить "Сбербанк Украины"
    14:13 30.06.2017
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    Белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня уже подал заявку регулирующим органам Белоруссии и Украины на покупку "Сбербанк Украины".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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