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    Виктор Понта

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    В Румынии вспыхнули масштабные протесты. Видео
    В Румынии вспыхнули масштабные протесты 
    05:25 05.11.2015
    456Пожар в ночном клубе Бухареста: десятки погибших
    Эти события напоминают начало революции. Возможно – "румынской осени". Гнев людей выплеснулся на улицы. Впервые после падения коммунистического режима румыны готовы идти до конца. Для крупного пожара оказалось достаточно одной новой искры.
    Премьер-министр Румынии Виктор Понта
    Премьер-министр Румынии Понта ушел в отставку из-за пожара
    11:27 04.11.2015
    117Пожар в ночном клубе Бухареста: десятки погибших
    Причиной ухода политика стал пожар в ночном клубе Colectiv в Бухаресте, в результате ЧП погибли 32 человека и около 200 получили сильные травмы и ожоги.
    Митинги в Бухаресте с требования отставки премьера
    Более 25 тыс румын вышли на улицы Бухареста, требуя отставки премьера Понта
    01:17 04.11.2015
    78Пожар в ночном клубе Бухареста: десятки погибших
    Протесты не обошлись без столкновений демонстрантов с полицией. Манифестанты заняли несколько улиц и направляются к государственным учреждениям.
    Вид на здание Будапештского парламента
    Победу на президентских выборах в Румынии одержал Клаус Йоханнис
    23:29 16.11.2014
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    По данным exit poll, разрыв между кандидатами минимальный: премьер-министр страны Виктор Понта набирает между 50,9% и 50% голосов избирателей, мэр города Сибиу Клаус Йоханнис - между 50,9% и 49,1%.
    Титус Корлатеан. Архивное фото
    Глава МИД Румынии ушел в отставку после массовых протестов
    14:06 10.11.2014
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    Титус Корлатеан не смог обеспечить голосование своих сограждан зарубежом во время президентских выборов. Один из кандидатов - глава румынского правительства Виктор Понта.
    Премьер-министр Румынии Виктор Понта
    Тысячи протестующих требуют отставки премьер-министра Румынии Понта
    01:48 09.11.2014
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    Демонстранты в румынской столице Бухаресте и двух крупных городах Клуж-Пока и Тимишоара требуют отставки премьер-министра Виктора Понта, поскольку он не смог обеспечить возможность волеизъявления всех граждан Румынии.
    Бухарест
    Премьер Румынии лидирует в первом туре выборов президента - exit polls
    21:59 02.11.2014
    62
    Ожидается, что Понта и Йоханнис встретятся во втором туре президентских выборов. В первом туре Понта набирает между 41,5% и 38,2% голосов избирателей, мэр города Сибиу Клаус Йоханнис - между 32,1% и 31,2%.
    Вид на здание Будапештского парламента
    Президентские выборы пройдут в Румынии
    06:20 02.11.2014
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    На пост нового главы государства баллотируются 14 кандидатов, один из которых сменит нынешнего президента Траяна Бэсеску, находящегося у власти с 20 декабря 2004 года.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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