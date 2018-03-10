Эти события напоминают начало революции. Возможно – "румынской осени". Гнев людей выплеснулся на улицы. Впервые после падения коммунистического режима румыны готовы идти до конца. Для крупного пожара оказалось достаточно одной новой искры.
Демонстранты в румынской столице Бухаресте и двух крупных городах Клуж-Пока и Тимишоара требуют отставки премьер-министра Виктора Понта, поскольку он не смог обеспечить возможность волеизъявления всех граждан Румынии.
Ожидается, что Понта и Йоханнис встретятся во втором туре президентских выборов. В первом туре Понта набирает между 41,5% и 38,2% голосов избирателей, мэр города Сибиу Клаус Йоханнис - между 32,1% и 31,2%.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".