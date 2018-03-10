наверх
10.03.201819:34
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Виктор Пинзеник

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Виктор Пинзеник. Архивное фото
    Пинзеник: гривна недооценена
    20:46 15.04.2017
    1127
    По мнению народного депутата от "БПП", члена бюджетного комитета Рады Виктора Пинзеника, Украина относится к числу стран с так называемыми "недооценными активами".
    Виктор Пинзеник. Архивное фото
    Пинзеник: Даешь 3200! О щедрых обещаниях Гройсмана
    09:49 28.10.2016
    28054Повышение соцстандартов или пыль в глаза
    Можно "нагнать" так называемую номинальную или выданную бумагами (денежными знаками) зарплату, однако есть такая "мелочь", как экономика, точнее, ее масштабы, сколько мы производим, напоминает экономист Виктор Пинзеник.
    Сергей Соболев
    Пинзеник мог бы возглавить Нацбанк - Соболев
    12:07 05.02.2016
    334Экономика кризисного времени: 2015-2016
    По мнению народного депутата от "Батькивщимны" Сергея Соболева, в Украине хватает профессионалов, которые могли бы занять пост главы Национального банка вместо Валерии Гонтаревой.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги