Можно "нагнать" так называемую номинальную или выданную бумагами (денежными знаками) зарплату, однако есть такая "мелочь", как экономика, точнее, ее масштабы, сколько мы производим, напоминает экономист Виктор Пинзеник.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".