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    Виктор Петрук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве
    Инвесторам не выгодно вкладывать в строительство Подольского моста - Петрук
    04:17 19.04.2017
    241Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Главный специалист Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Виктор Петрук в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что инвесторам невыгодно вкладывать средства в Подольско-Воскресенский мост, потому что там будет низкий пассажиропоток.
    Проект кольцевой развязки возле станции метро Шулявская в Киеве
    КГГА: на строительство кольцевой развязки на Шулявке уйдет 1,5 года
    11:29 28.10.2015
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    Соответствующее заявление сделал главный специалист управления инженерно-транспортной инфраструктуры департамента градостроительства и архитектуры КГГА Виктор Петрук. По его словам, строительство можно выполнить в указанные сроки при финансировании.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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