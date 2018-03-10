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    Виктор Пелевин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Начало продаж новой книги Виктора Пелевина
    Издательство "Эксмо" прокомментировало сообщения о смерти Пелевина
    17:21 12.09.2016
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    В СМИ сообщалось, что поклонники творчества Виктора Пелевина оповестили о его смерти на странице фан-сообщества в социальной сети Facebook. В посте на стене группы уточняется, что писатель скончался в Германии.
    Виктор Пелевин
    В соцсетях сообщили о смерти Пелевина
    20:38 11.09.2016
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    В комментариях большинство поклонников творчества писателя усомнились в правдивости записи и заподозрили его в попытке привлечь к себе внимание общественности.
    Начало продаж новой книги Виктора Пелевина t
    Новая книга Виктора Пелевина о масонах выйдет в сентябре
    21:07 05.08.2016
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    Главными героями нового романа станут три поколения дворянской семьи Можайских, которые несут службу Отчизне на протяжении трех веков. Как сообщает "Эксмо", роман посвящен противостоянию России с мировым масонством.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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