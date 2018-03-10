В СМИ сообщалось, что поклонники творчества Виктора Пелевина оповестили о его смерти на странице фан-сообщества в социальной сети Facebook. В посте на стене группы уточняется, что писатель скончался в Германии.
Главными героями нового романа станут три поколения дворянской семьи Можайских, которые несут службу Отчизне на протяжении трех веков. Как сообщает "Эксмо", роман посвящен противостоянию России с мировым масонством.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".