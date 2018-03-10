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    Виктор Панков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Самые громкие убийства в Киеве
    От Гетьмана до Панкова. Самые резонансные убийства в Киеве 
    19:39 01.06.2017
    1289Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    В Киеве застрелили бывшего и.о. директора госпредприятия "Укрспирт" Виктора Панкова. За последние годы в столице произошло немало резонансных убийств, жертвами которых стали чиновники, политики, журналисты и др. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Оружие. Архивное фото
    Адвокат: заказное убийство практически невозможно расследовать
    11:46 31.05.2017
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    Адвокат Евгений Лосовский в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что быстрых результатов в деле Панкова не будет и на то есть свои объективные причины.
    Фото с места убийства бывшего и. о. директора Укрспирта
    Золотарев: заказчиков убийства сотрудника "Укрспирта" не найдут
    08:50 31.05.2017
    416Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Политический эксперт Андрей Золотарев в эфире "ГС" прокомментировали убийство советника главы ГП "Укрспирт" Виктора Панкова и проанализировал, кому оно может быть выгодно.
    Появились кадры с места расстрела экс-главы Укрспирта. Видео
    Появились кадры с места расстрела экс-главы "Укрспирта" 
    13:45 30.05.2017
    2481Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Начальник Дарницкого райуправления полиции Киева Сергей Чернышев сообщил, что во вторник был убит советник руководителя, бывший и.о. главы госпредприятия "Укрспирт". В сети появились кадры с места происшествия.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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