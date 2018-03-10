В Киеве застрелили бывшего и.о. директора госпредприятия "Укрспирт" Виктора Панкова. За последние годы в столице произошло немало резонансных убийств, жертвами которых стали чиновники, политики, журналисты и др. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
Начальник Дарницкого райуправления полиции Киева Сергей Чернышев сообщил, что во вторник был убит советник руководителя, бывший и.о. главы госпредприятия "Укрспирт". В сети появились кадры с места происшествия.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".