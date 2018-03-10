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    Виктор Медвидь

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Директор консалтинговой компании Инвест-Эксперт Виктор Медвидь
    Стоимость ж/д билетов в Украине завышена в три раза - Медвидь
    22:05 05.01.2017
    651Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Директор консалтинговой компании "Вильям Инвест-Эксперт" Виктор Медвидь в эфире ГС рассказал, как различные кланы в структуре "Укрзализныци" делят коррупционные потоки.
    Пассажирский поезд
    Медвидь: "Укрзализныця" терпит убытки из-за неграмотной финансовой политики
    01:58 25.11.2016
    350Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По мнению директора консалтинговой компании "Инвест-Эксперт" Виктора Медвидя, расходы "Укрзализныци" многократно раздуты и средства можно было бы использовать более эффективно. Об этом он сказал в эфире радиостанции Голос Столицы.
    Здание Укрзализныци. Архивное фото
    ЖД санкции РФ и миллиарды гривен убытков для Украины
    08:00 04.10.2015
    4303Новые санкции в отношении России.
    Компания "Российские железные дороги" ввела запрет на использование на территории страны вагонов госкомпании "Укррефтранс". Эксперты считают, что выиграют от этого лишь соседние страны, которые возьмут на себя доставку товаров и сырья.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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