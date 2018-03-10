По мнению директора консалтинговой компании "Инвест-Эксперт" Виктора Медвидя, расходы "Укрзализныци" многократно раздуты и средства можно было бы использовать более эффективно. Об этом он сказал в эфире радиостанции Голос Столицы.
Компания "Российские железные дороги" ввела запрет на использование на территории страны вагонов госкомпании "Укррефтранс". Эксперты считают, что выиграют от этого лишь соседние страны, которые возьмут на себя доставку товаров и сырья.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".