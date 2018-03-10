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    Виктор Ляшко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Девушка надевает маску в общественном транспорте. Архивное фото
    Эксперт: грипп не сдается, но прививаться - никогда не поздно
    23:21 07.03.2018
    80Грипп: новая эпидемия, новые жертвы
    Тем же, кто не хочет вакцинироваться, медик рекомендует меньше ездить на общественном транспорте, чаще мыть руки, а также отказаться от алкоголя и табака.
    Вакцинация. Архивное фото
    Реанимация и морг. Украина - лидер по смертельно опасным вирусам
    07:43 24.02.2018
    3783Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    Час от часу не легче. Украина оказалась в тройке лидеров по заболеваемости корью в Европе. И это еще не самая "радостная" новость. Вдобавок по стране фиксируют одну за другой вспышки гепатита А, а медики предупреждают об угрозе возвращения дифтерии.
    Работа прививочного кабинета детской поликлиники. Архивное фото
    Ляшко: смертелен любой тип вируса кори
    09:11 13.02.2018
    272Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    Замгендиректора Центра общественного здоровья Украины Виктор Ляшко обращает внимание, что в мире от кори ежечасно умирают 16 человек и единственное спасение от заболевания - вакцинация.
    Вакцинирование. Архивное фото
    Медик: кризис с вакцинацией – это пороховая бочка
    07:55 19.07.2017
    761Медреформа или медицинский геноцид?
    Глава "Инфекционного контроля в Украине" Виктор Ляшко считает, что в Украине необходимо вводить финансовые стимулы для родителей, которые отказываются вакцинировать своих детей.
    Масштабный пожар на Осокорках в Киеве
    Пожар на Осокорках: будет рост хронических респираторных заболеваний – врач
    02:47 31.03.2017
    230
    В эфире радиостанции Голос Столицы врач, глава общественно организации "Инфекционный контроль в Украине" Виктор Ляшко заявил, что после пожара на Осокорках в воздухе появились химические вещества, которых там не должно быть.
    Таблетки
    Запретить продажу лекарств без рецепта не дает ситуация в медицине – эксперт
    16:58 15.11.2016
    418
    Глава общественного объединения "Инфекционный контроль в Украине" Виктор Ляшко в эфире "ГС" заявил, что ни в одной стране Евросоюза антибиотики не продаются без рецепта врача.
    Виктор Ляшко
    Эпидемия будет. От нового штамма гриппа поможет только прививание – эксперт
    09:25 09.10.2016
    1246Грипп: новая эпидемия, новые жертвы
    Глава общественной организации "Инфекционный контроль в Украине" Виктор Ляшко в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил, как обезопасить себя от гриппа в разгар сезона заболеваний.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Вакцинация. Архивное фото
    Реанимация и морг. Украина - лидер по смертельно опасным вирусам
    07:43 24.02.2018
    3783
    Час от часу не легче. Украина оказалась в тройке лидеров по заболеваемости корью в Европе. И это еще не самая "радостная" новость. Вдобавок по стране фиксируют одну за другой вспышки гепатита А, а медики предупреждают об угрозе возвращения дифтерии.
    Работа прививочного кабинета детской поликлиники. Архивное фото
    Ляшко: смертелен любой тип вируса кори
    09:11 13.02.2018
    272
    Замгендиректора Центра общественного здоровья Украины Виктор Ляшко обращает внимание, что в мире от кори ежечасно умирают 16 человек и единственное спасение от заболевания - вакцинация.
    Девушка надевает маску в общественном транспорте. Архивное фото
    Эксперт: грипп не сдается, но прививаться - никогда не поздно
    23:21 07.03.2018
    80
    Тем же, кто не хочет вакцинироваться, медик рекомендует меньше ездить на общественном транспорте, чаще мыть руки, а также отказаться от алкоголя и табака.
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