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Час от часу не легче. Украина оказалась в тройке лидеров по заболеваемости корью в Европе. И это еще не самая "радостная" новость. Вдобавок по стране фиксируют одну за другой вспышки гепатита А, а медики предупреждают об угрозе возвращения дифтерии.