Час от часу не легче. Украина оказалась в тройке лидеров по заболеваемости корью в Европе. И это еще не самая "радостная" новость. Вдобавок по стране фиксируют одну за другой вспышки гепатита А, а медики предупреждают об угрозе возвращения дифтерии.
В эфире радиостанции Голос Столицы врач, глава общественно организации "Инфекционный контроль в Украине" Виктор Ляшко заявил, что после пожара на Осокорках в воздухе появились химические вещества, которых там не должно быть.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Час от часу не легче. Украина оказалась в тройке лидеров по заболеваемости корью в Европе. И это еще не самая "радостная" новость. Вдобавок по стране фиксируют одну за другой вспышки гепатита А, а медики предупреждают об угрозе возвращения дифтерии.