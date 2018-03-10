Как заявил председатель коллегии ЕЭК Виктор Христенко, в течение этого полугода должны быть отработаны и правовые механизмы, которые позволяют национальным правительствам реализовывать свое право, заложенное в союзе.
Несколько десятков стран выразили желание создать с Таможенным союзом зону свободной торговли, Евразийская экономическая комиссия с некоторыми из стран уже ведет активную работу, сообщил глава коллегии ЕЭК Виктор Христенко.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".